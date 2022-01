Jeep Patriot come le rockstar: vende più da morto che da vivo

Jeep Patriot nella sua ultima generazione è un’auto che non ha mai avuto molto successo. Basti pensare che il SUV è stato cancellato nel 2017 quando le sue immatricolazioni si sono ridotte ad un terzo rispetto all’anno precedente. Il veicolo infatti nel 2016 aveva venduto circa 120 mila unità mentre nel 2017 appena 40 mila. Nonostante ciò l’auto ancora oggi continua a vendere esemplari.

+433% per le vendite di Jeep Patriot nel 2021: il SUV è uscito di produzione nel 2017

Da quando è uscita di produzione sono ben 666 le unità immatricolate di questo famoso modello di Jeep. La cosa davvero strana è che nel 2021 a 4 anni dalla sua uscita di produzione Jeep Patriot ha incrementato le sue immatricolazioni del 433 percento rispetto all’anno precedente grazie alla vendita di ben 16 esemplari.

Si tratta di un qualcosa di davvero insolito se si considera che parliamo di un modello non particolarmente popolare che è fuori produzione da tanto tempo. Evidentemente i concessionari di Jeep negli Stati Uniti avevano ancora diversi esemplari del modello nei loro magazzini. Le unità vendute devono essere state cedute a prezzi davvero invitanti per convincere 16 persone ad acquistare un’auto che non esiste più dal 2017.

Si tratta di un qualcosa di simile a quanto accaduto con Dodge Viper che anche nel 2021 ha venduto alcune unità nonostante sia uscita di produzione ad agosto del 2017. In questo caso però sappiamo che l’auto ha un valore per i collezionisti. Basti pensare che l’ultimo esemplare prodotto fu venduto per 1 milione di euro.

Meno comprensibile invece sono queste vendite di Jeep Patriot che come Dodge Dart, Fiat 124 Spider e altri modelli di tanto in tanto continua a realizzare qualche vendita nonostante lo scarso appeal registrato quando ancora erano ufficialmente in produzione.

