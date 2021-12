Dodge Viper GTC ACR Extreme Aero: all’asta un’esclusiva one-off

Nel 2015, Dodge ha lanciato il programma Viper “1 of 1” che permetteva ai clienti di costruire la loro Dodge Viper su misura che nessuno sarebbe stato autorizzato a replicare.

Questo programma di personalizzazione consentiva di scegliere tra 8000 colori esterni dipinti a mano, 24.000 strisce personalizzate dipinte a mano, 10 tipi di cerchi, 16 rivestimenti interni, sei pacchetti aerodinamici e un’ampia gamma di optional. Ogni esemplare, inoltre, aveva un badge personalizzato sul cruscotto con il nome scelto dal cliente per commemorare il design.

Dodge Viper GTC ACR Extreme Aero: un esemplare “1 of 1” è disponibile all’asta

Adesso, Bring A Trailer sta proponendo all’asta una di queste Viper. Si tratta più nello specifico di una Dodge Viper GTC ACR “1 of 1” del 2017 con il pacchetto Extreme Aero. In aggiunta, parliamo del numero di serie 00001 dell’ultimo anno di produzione e ciò non fa che aumentare il suo valore finale tra i collezionisti.

L’esterno di questa Viper GTC ACR Extreme Aero è caratterizzato da una finitura in nero opaco con strisce da corsa GTS a contrasto, un alettone posteriore rialzato in tinta con la carrozzeria, uno splitter anteriore esteso rimovibile, un cofano motore con presa d’aria, un diffusore posteriore e tanto altro ancora.

Altre caratteristiche salienti includono impianto di scarico con doppia uscita posto lateralmente, fari HID, fanali posteriori a LED, cerchi ACR Brass Monkey da 19”, pneumatici Kumho Ecsta 295/25 all’anteriore e 355/30 al posteriore e pinze freno Brembo rosse. In base a quanto riportato, l’asta prevede anche un set di cerchi HRE di ricambio inclusi nel prezzo.

Passando all’abitacolo, la Dodge Viper GTS ACR Extreme Aero dispone di sedili in pelle nera con cuciture bianche a contrasto e inserti con motivo a rombi, sistema di infotainment con display touch da 8.4 pollici e navigatore satellitare, rivestimento del padiglione in alcantara, pedali regolabili elettricamente e climatizzatore.

Sotto il cofano è presente un motore V10 aspirato da 8.4 litri capace di sviluppare 654 CV e 813 Nm di coppia massima. La potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 velocità. Non manca un differenziale a slittamento limitato.

Secondo quanto rivelato da Bring A Trailer, la vettura sportiva ha percorso 33.796 km. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la Dodge Viper GTC ACR Extreme Aero #00001 del 2017 ha raggiunto la somma di 180.000 dollari (158.863 euro), ma mancano ancora cinque giorni al termine dell’asta online.