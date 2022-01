Nuova Fiat Punto: dal Brasile arriva un suggerimento

Una delle auto di cui si parla di più da quando è nato il gruppo Stellantis a gennaio del 2021 è sicuramente la nuova Fiat Punto. Se inizialmente sembrava che questa auto sarebbe potuta arrivare quasi certamente, adesso ci sono maggiori dubbi in quanto sembra che la casa italiana per il segmento B del mercato possa puntare su altri modelli ed in primis su un B-SUV che sarà lanciato nel corso del prossimo anno con la produzione che avverrà in Polonia.

Nuova Fiat Punto: dal Brasile suggeriscono di utilizzare Fiat Argo come base

A proposito di una nuova Fiat Punto anche in Brasile la stampa si sta interessando di queste voci che vogliono il clamoroso ritorno sul mercato del mitico modello. Nel paese latino americano pensano che l’erede di questa auto esista già. I brasiliani suggeriscono che Fiat Argo, hatachback che da qualche anno viene prodotta in Brasile a Betim e venduta in tutta l’America Latina con le opportune modifiche per il mercato europeo potrebbe essere l’auto perfetta come erede del famoso modello.

In fondo quando l’auto è arrivata sul mercato, l’impressione che molti hanno avuto è stata propria quella di avere davanti una nuova Fiat Punto. Anche in Europa in effetti le linee dinamiche della Fiat Argo sono state molto apprezzate e più di un simpatizzante del marchio italiano si è chiesto se una vettura simile sarebbe arrivata anche dalle nostre parti.

In realtà però il gruppo Stellantis sembra avere altri piani. Se mai arriverà un’erede per Punto si tratterà di un’auto completamente diversa da Fiat Argo. Infatti essa nascerà sulla piattaforma STLA Small e quindi avrà molte più cose in comune con auto quali Peugeot 208, Opel Corsa e Citroen C3 piuttosto che con l’auto sudamericana di Fiat.

Inoltre per forza di cose, questa vettura se tornasse dovrebbe essere completamente elettrica e quindi la piattaforma di Argo non va bene. Comunque il prossimo 1 marzo, come Carlos Tavares ha ribadito nelle scorse ore, Stellantis rivelerà i suoi piani per i vari brand. Dunque sapremo cosa accadrà nei prossimi anni alla gamma di Fiat e se c’è davvero la speranza di vedere una nuova Punto nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

