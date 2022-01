Chrysler punta Tesla: gamma solo elettrica entro il 2028

Altri produttori di auto tradizionali stanno prendendo di mira Tesla e vogliono un pezzo della torta del crescente segmento dei veicoli elettrici. L’ultimo in ordine cronologico è un marchio del gruppo Stellantis: Chrysler.

Nel presentare il nuovo concept di un Crossover elettrico che si chiamerà Airflow e arriverà sul mercato nel corso del 2025, la casa americana ha confermato ufficialmente che intende diventare completamente elettrica entro il 2028.

Solo auto elettriche al 100% per il marchio Chrysler dal 2028

Si tratta dell’ennesimo marchio di Stellantis che fa questo annuncio. Infatti prima di Chrysler anche Fiat aveva detto che sarebbe diventata 100 per cento elettrica entro il 2030. DS e Lancia entro il 2026, Opel entro il 2028 e Alfa Romeo entro il 2027. Anche Peugeot venderà solo auto a zero emissioni entro il 2030.

Stellantis vuole che il 70 per cento delle sue nuove auto vendute in Europa siano completamente elettriche entro il 2030, insieme al 40 per cento delle sue nuove auto vendute negli Stati Uniti. Questi obiettivi di veicoli elettrici sono simili a quelli di altre case automobilistiche come General Motors e Ford Motor. Oggi, Tesla ha una quota di mercato di circa il 70 per cento nelle vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti e il 20 per cento in Europa.

Ovviamente le cose dovrebbero cambiare nei prossimi anni quando Chrysler e le altre case automobilistiche che hanno annunciato la loro intenzione di elettrificare le loro gamme porteranno sul mercato le nuove auto elettriche. Sempre a proposito di Chrysler, il dirigente del gruppo Stellantis Ralph Gilles ha detto che il crossover Airflow rappresenta una sorta di anticipazione di quello che accadrà in futuro nella gamma della casa americana con le nuove auto elettriche che a partire dal 2025 inizieranno a popolare la sua gamma.

