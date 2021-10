Chrysler Pacifica Hybrid 2022: aumentano i prezzi e si riducono le configurazioni

Chrysler ha introdotto una serie di modifiche alla Chrysler Pacifica Hybrid con l’arrivo del model year 2022, annunciando anche dei nuovi prezzi. La modifica più importante apportata al minivan ibrido per il 2022 è una drastica riduzione del numero di configurazioni disponibili.

Secondo quanto riportato dal Mopar Insiders, adesso il numero di combinazioni possibili è stato ridotto da 3550 a soli 53. In questo modo, la casa automobilistica americana ha avvicinato la Pacifica Hybrid alle dirette avversarie Honda Odyssey (sette combinazioni disponibili) e alla Kia Carnival (90 diverse configurazioni disponibili).

Chrysler Pacifica Hybrid 2022 tre quarti posteriore

Il marchio di Stellantis ha realizzato un nuovo sistema di memorizzazione per i sedili posteriori disponibile di serie su tutte le varianti. È stato inoltre introdotto un sistema di filtrazione dell’aria pulita che pulisce il 95% del particolato dell’aria, separando anche polline, allergeni e batteri.

La gamma della Pacifica Hybrid 2022 è composta da tre allestimenti: Touring L, Limited e Pinnacle. Il modello entry-level sostituisce il Touring di base offerto con il model year 2021. Negli Stati Uniti, parte da 46.760 dollari (40.330 euro), quindi 745 dollari (642 euro) in più rispetto allo scorso anno.

Tuttavia, viene offerto di serie con il Safety Sphere Group che aggiunge ParkSense Front Park Assist with Stop, ParkSense Parallel/Perpendicular Park Assist e la telecamera Surround View 360.

Al centro della gamma della Chrysler Pacifica Hybrid 2022 c’è la versione Limited. Parte da 50.660 dollari (43.694 euro), con un aumento di 1675 dollari (1444 euro) rispetto allo scorso anno. Viene fornita di serie con il Premium and Safety Sphere Group che aggiunge le caratteristiche di sicurezza della Touring L, un amplificatore da 760W e un impianto audio Harman/Kardon composto da 19 altoparlanti. Il tetto apribile a tre pannelli non è più disponibile ed è stato sostituito con uno a due pannelli.

Al top della gamma troviamo la Chrysler Pacifica Hybrid Pinnacle 2022. Propone di serie Amazon Fire TV per auto, ma perde le cuffie wireless disponibili con il sistema di infotainment Uconnect Theater. Il prezzo di partenza è stato aumentato di 450 dollari (388 euro) a 54.940 dollari (47.386 euro).