Alfa Romeo Tonale: primo teaser della (vera) versione definitiva

Se il video di Alfa Romeo che augurava buone feste aveva tratto in inganno un po’ tutti, in riferimento ad Alfa Romeo Tonale emergono ora i primissimi teaser ufficiali rilanciati da un video utile a ridefinire gli auguri di buon anno. Un anno, il 2022, che secondo quanto descritto dal Biscione sui suoi social sarà utile per far “battere forte il cuore” degli appassionati e degli Alfisti che potranno tornare ad apprezzare un’Alfa Romeo dopo parecchi anni di attesa.

Il rilancio del marchio passa quindi proprio per la nuova Alfa Romeo Tonale sulla quale graverà il peso di una revisione completa del marchio, passato ora sotto l’egida premium (con Lancia e DS) in casa Stellantis. Tornando quindi al teaser rilanciato dal costruttore del Biscione, emerge con forza la caratterizzazione stilistica della firma luminosa dovuta ai fanali posteriori a LED.

Si può notare innanzitutto un design fortemente assimilabile a quello proposto dalla Tonale Concept apparsa al Salone di Ginevra del 2019, una condizione che effettivamente era apparsa sempre più chiara man mano che il camuffamento in quest’area è andato via via scemando negli ultimi avvistamenti. Un design che appare quindi differente da quello che era apparso sulla Tonale del clinic test.

Sull’Alfa Romeo Tonale cambia anche il design dello Scudetto

L’impostazione stilistica dei fanali posteriori dell’Alfa Romeo Tonale appare quindi ormai chiara. I due fanali Full LED, sottili e col caratteristico andamento ad onda su tre elementi, saranno congiunti da una prosecuzione che permetterà di ottenere un elemento unico a tutta larghezza quindi intervallati solamente dall’elemento circolare del logo Alfa Romeo posto al centro del portellone.

Dal video teaser emerge poi un primo sguardo allo Scudetto Alfa Romeo posto sul frontale della prima C-SUV del Biscione. in questo caso, come già noto, muta il design dell’elemento caratteristico di ogni frontale delle vetture di casa Alfa Romeo. Lo Scudetto appare infatti più squadrato nell’impostazione stilistica, introducendo uno smusso per quanto riguarda i due vertici superiori.

Nell’attesa della presentazione che pare sia stata fissata al prossimo 8 febbraio 2022, non è escluso che il Biscione possa diffondere ulteriori teaser della versione (stavolta) definitiva dell’Alfa Romeo Tonale che vedremo su strada a partire da giugno quando la C-SUV sarà disponibile in concessionaria.