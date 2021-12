Ferrari Daytona SP3: nuove riprese su strada | Video

La Ferrari Daytona SP3 ha un fascino magnetico, che conquista il cuore. Questa hypercar, destinata a una ristretta cerchia di clienti del “cavallino rampante”, è una sorgente infinita di emozioni. Il video odierno, pubblicato dal “solito” Varryx sul suo canale YouTube, ci consente di ammirare un esemplare in azione su strada a Maranello.

Già alcuni giorni fa vi avevamo proposto, grazie sempre allo stesso autore, un filmato della “rossa” più recente, alla sua prima uscita in mezzo alle banali lamiere degli altri veicoli. Oggi la tela è più ricca, con un maggiore assortimento di inquadrature, che permettono di gustare meglio il fascino dell’opera.

Le pellicole usate per camuffarne i lineamenti non impediscono di coglierne la magia, fin nei più piccoli dettagli. Si nota la verniciatura nera di questo esemplare, la cui marcia, a differenza dell’altra volta, è con il tettuccio rigido asportato. Le musicalità meccaniche, in questi fotogrammi, sono più godibili, lasciando il segno nel cuore, anche se l’auto si muove a bassi regimi.

Molto interessanti quelle riprese che la mostrano vicino ad altri mezzi a quattro ruote comunemente presenti sulle nostre arterie viarie. Il raffronto visivo consente infatti di gustare meglio la straordinaria presenza scenica della Ferrari Daytona SP3, destinata a prendere forma in 599 esemplari, tutti già ordinati.

Ferrari Daytona SP3: una vera auto da sogno

Questa hypercar in serie limitata ha fatto breccia nell’apparato emotivo dei grandi collezionisti, molti dei quali non si sono fatti sfuggire l’occasione di assicurarsi un esemplare della specie. La preferenza, nel comporre le lista dei clienti da soddisfare, è stata accordata a quanti fra loro hanno in garage le precedenti opere della Serie Icona: le Monza SP1 ed SP2, sbocciate in 499 esemplari.

La Ferrari Daytona SP3 è un modello ultra-esclusivo, che fa sognare ad occhi aperti. Gli appassionati aspettavano da tempo un gioiello così estremo e raffinato, che si collega alla storia più nobile, proiettandosi però al futuro. Qui c’è il vero spirito, la vera essenza del marchio del “cavallino rampante”. Altro che la Purosangue. Il nome dell’auto celebra il successo conseguito dalle “rosse” alla 24 Ore di Daytona del 1967, dove le leggendarie 330 P3/4, 330 P4 e 412 P misero a segno una magnifica tripletta.

Anche se la base è stata fornita dalla Ferrari LaFerrari Aperta, non si è al cospetto di una vettura ibrida. La Ferrari Daytona SP3 è spinta infatti da un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri, con 840 cavalli all’attivo. Questo cuore rappresenta l’espressione più nobile dell’architettura meccanica simbolo della casa di Maranello, la sublimazione della sua eccellenza. Un capolavoro assoluto. Roba da meritare il più prestigioso riconoscimento dell’Unesco.

La miscela fra eccellenza meccanica, citazioni storiche, ricerca tecnologica, finezza aerodinamica, efficienza dinamica e bellezza estetica fa della Ferrari Daytona SP3 un punto di riferimento assoluto. Impossibile non innamorarsi di una simile opera d’arte. A voi le immagini offerte dal video. Mi raccomando: accendete le casse ed ascoltate il sound in religioso silenzio. Buona visione!