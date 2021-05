Ferrari LaFerrari Aperta: la moglie di Ecclestone vende la sua

Cambio di proprietà per una Ferrari LaFerrari Aperta del 2018. A passare di mano è stato un esemplare speciale della mitica hypercar del “cavallino rampante“, perché si tratta del modello regalato da Bernie Ecclestone alla moglie brasiliana (ma di origini italiane) Fabiana Flosi, avvocatessa di 45 anni. È stata proprio lei a decidere questo passo.

L’ex patron della Formula 1, che per decenni ha gestito la massima categoria del motorsport, l’aveva commissionata a suo tempo direttamente a Sergio Marchionne, allora presidente della casa di Maranello. Diverse le personalizzazioni richieste, per rendere ancora più gradevole il dono fatto alla bella e giovane compagna, che lo ha fatto diventare ancora una volta padre ad 89 anni di età.

La vendita di questa splendida Ferrari LaFerrari Aperta si è chiusa in un baleno. Del resto, l’auto è già di suo molto gettonata, per il fascino esclusivo che esprime. Se poi si aggiunge la specificità dell’esemplare della moglie di Bernie Ecclestone, con la sua storia nobile, il quadro diventa ancora più appetibile. La ciliegina sulla torta? Il fatto che dovrebbe trattarsi dell’ultimo esemplare della serie prodotto, il numero 210 su 210 vetture sbocciate negli stabilimenti di Maranello, per questa tiratura limitata da sogno.

Chiaro che un oggetto del genere va afferrato al volo, per chi può permetterselo. Così è stato, non appena si è diffusa la notizia della sua messa in vendita, curata dal dealer britannico Tom Hartley. Ignota la spesa per l’acquisto, ma non ci vuole molto a capire che si sia trattato di una cifra milionaria, ben superiore al prezzo di listino di 1.6 milioni di euro.

Ferrari LaFerrari Aperta: un sogno

La Ferrari LaFerrari Aperta era disponibile con hard top in fibra di carbonio e soft top. Presenta le stesse caratteristiche meccaniche e prestazionali de LaFerrari. Identico il powertrain, composto da un motore termico V12 da 6.3 litri con 800 cavalli di potenza, accoppiato a un sistema HY-KERS, che aggiunge i cavalli mancanti per raggiungere la quota complessiva di 963 cavalli.

Numerosi e importanti gli interventi sulla scocca, mirati a mantenere inalterate le caratteristiche di rigidità torsionale e flessionale della versione coupé, e sull’aerodinamica, per garantire la stessa resistenza anche in assenza del tetto. Nella versione Aperta, questa straordinaria hypercar del “cavallino rampante” consente di vivere en plein-air le emozioni della migliore arte di Maranello, in un quadro di sublimi musicalità meccaniche.

Fonte | Corriere della Sera

