Ferrari 812 GTS: all’asta un esemplare 2021 da 800.000 euro

Mecum Auctions ha in programma un evento dal 6 al 16 gennaio 2022 chiamato Kissimmee in cui proporrà all’asta diverse vetture davvero interessanti. Oltre alle Dodge Viper SRT-10 ACR Hurst Edition e Ferrari F8 Spider, proporrà anche questa bellissima Ferrari 812 GTS del 2021 con appena 222 km percorsi.

Secondo la famosa casa d’aste, la versione scoperta della Superfast dovrebbe essere venduta a un prezzo compreso fra 800.000 e 900.000 dollari (708.314-796.854 euro). Questo esemplare proviene dalla collezione di un famoso collezionista di auto americano e porta avanti la famiglia con motore V12 anteriore che ha a lungo rappresentato il massimo delle vetture granturismo del cavallino rampante a un nuovo livello di prestazioni.

Ferrari 812 GTS: Mecum Auctions proporrà all’asta un esemplare perfetto del 2021

Il suo propulsore da 6.5 litri riesce a sviluppare ben 800 CV di potenza. I tecnici dello storico marchio modenese hanno ottimizzato il design del 12 cilindri con caratteristiche come l’iniezione diretta e i tratti di aspirazione a geometria variabile per massimizzare sia la coppia che la ripresa ai bassi regimi.

Naturalmente, una delle tante peculiarità di questo V12 è il sound riprodotto attraverso i quattro terminali di scarico posteriori (due su ogni lato). Abbassando il tetto, l’esperienza sonora a bordo di questa Ferrari 812 GTS è ancora più appagante.

Il telaio n°263996 è rivestito esternamente la colorazione Extracampionario Yellow con i loghi della Scuderia Ferrari e una serie di tecnologie sviluppate da Ferrari, tra cui il Side Sleep Control di quinta generazione, l’E-Diff di terza generazione e il controllo di trazione F1-Trac con integrazione SSC.

È presente anche il sistema Passo Corto Virtuale 2.0, delle sospensioni magnetoreologiche e un impianto frenante costituito da dischi carbo-ceramici e pinze freno nere. Questa 812 GTS viene fornita con cerchi neri a 10 razze con strisce gialle e degli pneumatici Michelin Pilot Sport. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica di Maranello, l’hard top retrattile elettrico della GTS impiega solo 14 secondi per aprirsi/chiudersi a velocità fino a 45 km/h.

Le prestazioni sono le medesime della Superfast coupé

Nonostante il peso a vuoto sia superiore di 75 kg, la Gran Turismo Spider riesce ad assicurare le stesse prestazioni della Superfast. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,9 secondi mentre la velocità massima supera i 350 km/h.

Il motore V12 aspirato da 6.5 litri riesce a sviluppare 800 CV di potenza a 8500 g/min e 718 Nm di coppia massima a 7000 g/min, abbinato alla trazione posteriore e a un cambio a doppia frizione.

Ritornando alla Ferrari 812 GTS proposta da Mecum Auctions, dispone di interni neri con rivestimenti in pelle e cuciture gialle a contrasto, sedili in stile Daytona con il cavallino rampante giallo cucito sui poggiatesta e delle cinture di sicurezza gialle.

Oltre al climatizzatore bizona è presente un sistema audio digitale, dei sensori di parcheggio anteriori e posteriori, delle maniglie delle portiere interne, un rivestimento della zona conducente, delle soglie sottoporta, degli inserti del cruscotto e un tunnel centrale in fibra di carbonio.