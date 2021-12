Dodge Viper SRT-10 ACR Hurst Edition: all’asta una delle sole 50 unità

Dal 6 al 16 gennaio 2022, Mecum Auctions terrà l’evento Kissimmee 2022 in cui proporrà all’asta diverse auto davvero interessanti. Tra queste c’è anche una delle sole 50 (esattamente la quinta) Dodge Viper SRT-10 ACR Hurst 50th Anniversary Edition.

Secondo quanto riportato dalla famosa casa d’aste, la supercar americana dovrebbe essere venduta a un prezzo compreso fra 300.000 e 400.000 dollari. Nonostante siano passati già alcuni anni dall’uscita dal mercato, la Viper riesce ancora ad evocare esclusività.

Dodge Viper SRT-10 ACR Hurst Edition: Mecum Auction proporrà all’asta un esclusivo esemplare del 2009

Era una vettura americana capace di distinguersi nella sua categoria grazie al suo performante motore V10. Tuttavia, la Viper SRT-10 ACR Hurst 50th Anniversary Edition attesa all’asta il mese prossimo è ancora più speciale in quanto è l’unica versione costruita attorno alla serie ACR dell’auto orientata alle competizioni.

Con appena 2349 km percorsi da nuova, la supercar americana viene fornita con tutta la documentazione richiesta circa il suo passato. Il programma Hurst consentiva l’aggiornamento di alcune componenti.

All’epoca con il motore più potente disponibile in qualsiasi modello sportivo prodotto, questa ACR dispone di un V10 a iniezione da 8.4 litri capace di sviluppare 608 CV di potenza ed è supportato da un cambio manuale a 6 marce con uno speciale pomello Hurst installato. Gli ingegneri di SRT hanno trascorso 1300 ore per ottimizzare al meglio l’aerodinamica di questa speciale versione.

L’ala posteriore è regolabile in fibra di carbonio e lo splitter anteriore della ACR hanno creato un carico aerodinamico bilanciato anteriore/posteriore per un totale di oltre 450 kg a 241 km/h, riducendo la resistenza del 15%.

Non mancano dei dischi freno leggeri composti da due parti che permettono alla Dodge Viper SRT-10 ACR Hurst 50th Anniversary Edition di rallentare rapidamente dalle alte velocità. Il quinto dei 50 esemplari in totale realizzati è dipinto esternamente in Viper Black con strisce Hurst dorate e badge Hurst personalizzati.

L’abitacolo è costituito da sedili avvolgenti in pelle premium colorati di nero e marrone chiaro. Il logo Hurst è stato ricamato sugli schienali dei sedili. È presente un cruscotto con quadrante bianco, una placchetta identificativa con il numero di produzione Hurst e un esclusivo pomello del cambio. Non mancano dei cerchi in alluminio lucidato con finiture dorate e coprimozzi Hurst, abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport.