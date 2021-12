Ferrari F8 Spider: un esemplare con 100 km percorsi andrà all’asta

Ferrari ha sfruttato il Salone di Ginevra del 2019 per presentare al pubblico la Ferrari F8 Spider. Mentre il V12 ha definito l’era classica del cavallino rampante, le linee delle auto a motore centrale con V8, come la F8 Spider, rappresentano al meglio oggi il marchio italiano.

La scoperta continua la tradizione V8 di Ferrari e mostra le capacità dell’azienda di trasferire senza problemi le novità introdotte nel mondo delle corse sui modelli stradali. Derivata dalla F8 Tributo, la Ferrari F8 Spider porta un’esperienza di guida completamente nuova con il suo hard top retrattile elettrico che richiede solo 14 secondi per aprirsi/chiudersi a velocità fino a 45 km/h.

Ferrari F8 Spider: Mecum Auctions proporrà all’asta un bellissimo esemplare bianco del 2021

In occasione dell’evento Kissimmee 2022 (che si terrà dal 6 al 16 gennaio), Mecum Auctions proporrà all’asta un esemplare del 2021 praticamente nuovo in quanto ha percorso appena 106 km. La F8 Spider attesa l’asta è rivestita esternamente nella colorazione Extracampionario White e con una striscia da corsa rossa.

Il suo motore V8 biturbo da 3.9 litri da 720 CV di potenza e 770 Nm di coppia massima, condiviso con la versione Tributo, è un tour de force ingegneristico pieno delle più recenti tecnologie sviluppate dallo storico marchio di Maranello.

Esso permette alla spider di impiegare 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità massima di 340 km/h. Accanto è presente una trasmissione automatica a doppia frizione a 7 rapporti che offre dei cambi di marcia fulminei.

In aggiunta è presente il Manettino che permette di aumentare l’esperienza di guida e offrire un’eccezionale flessibilità per gestire praticamente qualsiasi condizione di guida. Altre caratteristiche salienti offerte dalla Ferrari F8 Spider sono il sistema S-Duct anteriore, il Ferrari Dynamic Enhancer (FDE), le sospensioni magnetoreologiche e l’impianto frenante Brembo con pinze rosse e dischi carbo-ceramici.

L’esemplare proposto da Mecum Auctions vanta interni rossi con cuciture bianche a contrasto, sedili in pelle in stile Daytona, un cruscotto superiore colorato e delle cinture di sicurezza colorate. La fibra di carbonio accentua le maniglie interne delle portiere, il tunnel centrale, gli inserti del cruscotto, la zona conducente e altro ancora.

Non mancano un sistema multimediale con Bluetooth e Radio DAB, fari e indicatori di direzione full LED, sensori di parcheggio posteriori per migliorare la sicurezza, cerchi a 10 razze color argento con strisce rosse e pneumatici Michelin Pilot Super Sport. Secondo le stime fatte dalla famosa casa d’aste, questa bellissima Ferrari F8 Spider 2021 dovrebbe essere venduta a un prezzo compreso fra 550.000 e 650.000 dollari (489.324-578.292 euro).