Fiat festeggia importante anniversario

In Argentina Fiat festeggia un anniversario importante. Infatti il suo stabilimento di Ferreyra vicino alla città di Cordoba nelle scorse ore ha festeggiato i suoi primi 25 anni dall’avvio della produzione. Il polo industriale di Ferreyra, che oggi appartiene al Gruppo Stellantis, festeggia i 25 anni con più di 1.125.796 unità prodotte.

Primi 25 anni per lo stabilimento Fiat di Cordoba in Argentina dove viene prodotta la berlina Cronos

Era il 1996 quando lo stabilimento aprì i battenti. Ma in realtà la sua storia è iniziata un anno prima, quando 34 ingegneri sono tornati da un viaggio in Italia. Ispirandosi alla manifattura europea, in 18 mesi e con un investimento iniziale di 600 milioni di dollari, il polo industriale che oggi appartiene alla galassia Stellantis ha iniziato a produrre auto.

Nel giro di un paio di anni il sito produttivo di Fiat è arrivato ad avere una produzione annua di 120 mila auto. Veicoli estremamente popolari come Siena e Palio sono usciti dalle linee di produzione di questa fabbrica che in Argentina è una delle più famose dell’intera industria automobilistica.

Nel 2007, dopo un nuovo investimento di 80 milioni di dollari, la catena di montaggio ha aumentato la sua capacità a 200.000 unità all’anno. Con una nuova spinta economica (di 110 milioni di dollari), nel 2012 lo stabilimento ha modificato le proprie attrezzature per iniziare l’assemblaggio del nuovo Palio. Attualmente in questa fabbrica viene prodotta la berlina Fiat Cronos.

L’auto di Fiat è la vettura più venduta in Argentina da molti mesi a questa parte e chiuderà il 2021 al primo posto. Cronos viene esportata anche in Brasile dove raccoglie pure buoni risultati.

Attualmente presso lo stabilimento di Ferreyra vengono prodotte 303 unità al giorno della Fiat Cronos nelle sue 9 versioni, con due motorizzazioni (1.3 e 1.8) e con due varianti di cambio (automatico a 6 rapporti e manuale a 5 rapporti). 255 robot e 1.500 persone partecipano a questo processo produttivo. Da quando l’auto è arrivata sul mercato nel 2018 ben 175.000 unità di questo veicolo sono usciti dalle catene di montaggio del sito produttivo situato vicino alla città di Cordoba.

