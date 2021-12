Fiat Cronos: nettamente auto più venduta in Argentina nel 2021

Dopo i primi 11 mesi del 2021 Fiat Cronos domina in Argentina. La berlina della principale casa automobilistica italiana, che viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Ferreyra vicino la città di Cordoba in Argentina, è l’auto più venduta in assoluto nel paese. La vettura, nata dalla stessa piattaforma di Fiat Argo, ha totalizzato fino ad ora nell’importante mercato latino americano la bellezza di 37.268 immatricolazioni.

Dominio assoluto di Fiat Cronos in Argentina: la berlina è la vettura di gran lunga più venduta nel paese

Grazie a questo risultato Fiat Cronos ha fino ad ora surclassato le dirette rivali. Basti pensare che la seconda auto più venduta in Argentina fino a questo momento risulta essere la Toyota Hilux con 25.498 immatricolazioni, quindi quasi 12 mila in meno rispetto alla vettura di Fiat.

Quella di Fiat Cronos in Argentina rappresenta un risultato notevole se si pensa che invece le altre vetture commercializzate in quel paese dalla principale casa automobilistica italiana non ottengono risultati così buoni. Basti pensare che la seconda auto di Fiat più venduta in Argentina risulta essere il pickup Fiat Toro che è solo 24esimo nella classifica generale con 4.670 unità immatricolate.

Fiat Strada, che in Brasile è l’auto più venduta in assoluto di Fiat e una delle più vendute in assoluto in quel mercato, in Argentina si deve accontentare di sole 3.608 unità con il 31esimo posto tra le auto più vendute nel paese.

Oltre a Fiat Cronos, Toro e Strada nella top 50 delle auto più vendute in Argentina nel 2021 rientrano anche Fiat Fiorino e Mobi, rispettivamente alla posizione numero 41 e numero 49. Per via di questi risultati Fiat conquista il terzo posto generale dietro solo a Toyota e Volkswagen accumulando un totale di 47.998 immatricolazioni.

Ad un solo mese dalla fine dell’anno sembra certo il superamento di quota 50 mila immatricolazioni. Un ottimo risultato per la casa italiana che invece al Brasile è nettamente al primo posto nella classifica delle vendite.

Ti potrebbe interessare: Fiat Cronos: importante aggiustamento alla sua gamma in Argentina