Jeep Renegade Restyling: ecco quando iniziano le vendite in Brasile

Vi abbiamo scritto diverse volte nelle scorse settimane degli avvistamenti dei prototipi camuffati di Jeep Renegade Restyling in Brasile. Nelle scorse ore dal paese latino americano arriva la notizia che questo aggiornamento per il modello entry level di Jeep sarebbe ormai a buon punto. Il Sito AutosSegredos ha infatti confermato che secondo sue fonti le prevendite della nuova versione di Renegade inizieranno tra la fine del prossimo mese di febbraio e gli inizi di marzo.

Tra fine febbraio e gli inizi di marzo la nuova Jeep Renegade sarà ordinabile in Brasile

La versione rinnovata dell’auto di Jeep, in Brasile avrà solo un motore 1.3 T270 e trazioni 4×2 o 4×4 e avrà un prezzo iniziale di R$ 120 mila. Si tratta di un prezzo più elevato rispetto alla versione precedente. Il motivo di questa scelta è che in questa maniera il gruppo Stellantis intende non pestare i piedi all’ultimo arrivato, il SUV compatto Fiat Pulse che agisce nello stesso segmento ma con prezzi più bassi.

Dunque la nuova Jeep Renegade perderà il motore 2.0 Turbo diesel e il motore 1.8 E.torQ. Non si tratta di una sorpresa, in quanto la notizia era già nell’aria in Brasile almeno dallo scorso mese di agosto. La Renegade 2023 sarà offerta nelle versioni Sport, Longitude e Limited con trazione 4×2 mentre le opzioni S e Trailhawk presenteranno un sistema 4×4.

Le opzioni con trazione 4×2 avranno il motore 1.3 T270 collegato a un cambio automatico Aisin a sei rapporti. Nelle versioni 4×4 il motore sarà collegato al cambio automatico ZF a nove rapporti. Il motore 1.3 T270 della Jeep Renegade 2023 ha una potenza di 180 CV a benzina e 185 CV a etanolo e una coppia di 27,5 kgfm indipendentemente dal carburante.

Per quanto concerne quelle che saranno le differenze estetiche rispetto al vecchio modello, in base alle foto spia trapelate in questi mesi possiamo dire che all’anteriore, Jeep Renegade manterrà i fari circolari che acquisteranno luci di direzione dinamiche integrate al proiettore principale, che sarà Full LED, a seconda delle versioni.

Il paraurti avrà un nuovo design. Il pezzo diventa più prominente e acquisisce nuovi elementi. I fari ausiliari, così come le luci diurne, vengono riposizionati. Nella parte posteriore del SUV di Jeep, anche il paraurti dispone un nuovo design e nuove luci posteriori. I fendinebbia, a loro volta, ritirano il vecchio look per sfoggiare una forma trapezoidale.

Al suo interno, la Jeep Renegade 2023 avrà il nuovo volante di Compass e un cruscotto 100% digitale come in Fiat Toro. La versione con motore 1.3 Turbo Flex riceverà anche funzioni di sterzo autonomo come la frenata autonoma, il riconoscimento della targa e il rilevatore di fatica, nonché il cruise control adattivo, l’accensione automatica dei fari e il monitoraggio del cambio di corsia. Ma questo equipaggiamento dovrebbe essere standard solo sulle versioni S e Trailhawk.

Ti potrebbe interessare: Jeep Renegade raggiunge le 450 mila unità prodotte presso lo stabilimento di Goiana in Brasile