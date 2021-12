Fiat Pulse è l’auto dell’anno 2022

Continuano ad arrivare notizie dal Brasile a proposito di Fiat Pulse. Il SUV compatto della principale casa automobilistica italiana in questo periodo ha concentrato su di se tutte le attenzioni.

Poco fa è arrivata la notizia che il SUV compatto di Fiat è il grande vincitore di Autoesporte Car of the Year 2022, che da molti è considerato come il principale riconoscimento del settore automobilistico in Brasile.

Per vincere questo premio, il SUV del marchio italiano ha lasciato alle spalle avversarie del calibro Hyundai Creta, Renault Captur e anche Caoa Chery Tiggo 3x.

In Brasile l’auto dell’anno 2022 è Fiat Pulse: primo premio importante per il SUV compatto

Rodrigo Tramontina, responsabile della comunicazione con la stampa di Fiat ha dichiarato che questo premio è molto gradito da Fiat e più in generale dal gruppo Stellantis. Questo in quanto rappresenta una sorta di riconoscimento agli sforzi che la casa italiana ha fatto per produrre questo veicolo che è al 100 per cento un’auto “Made in Brasil”.

“Portiamo a casa il trofeo con grande orgoglio per essere stati riconosciuti con il premio più importanti nel settore automobilistico”, ha affermato il responsabile della comunicazione di Fiat.

Svelato al Grande Fratello Brasiliano edizione 2021 a maggio ed effettivamente lanciato ad ottobre, Fiat Pulse è arrivato sul mercato auto con un’ampia gamma di versioni, prezzi da R$ 80mila a R$ 116mila, un design molto attraente e buone dosi di tecnologia e sicurezza. Una delle grandi novità è anche l’inedito motore 1.0 turbo da 130 CV.

Il rivale della Volkswagen Nivus, ha avuto un successo immediato, con una forte domanda e una lunga lista d’attesa. Le vendite di alcune configurazioni hanno persino dovuto essere temporaneamente interrotte.

Fiat Pulse è attualmente venduta in cinque versioni, con motori (1.0 turbo e 1.3 aspirato), cambio manuale e automatico CVT, quadro strumenti digitale e centro multimediale con schermo da 10,1 pollici, quattro airbag, frenata automatica di sicurezza e cerchi da 17 pollici.

Come si evince da questo premio e anche dalle positive recensioni ricevute nei giorni scorsi, anche la stampa brasiliana ha incoronato il nuovo modello di Fiat come la novità più interessante di questo 2021 in Brasile. Se le cose continueranno così il 2022 potrebbe essere l’anno della consacrazione per il veicolo della principale casa automobilistica italiana.

