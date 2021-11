Jeep Renegade raggiunge le 450 mila unità prodotte

Importante traguardo raggiunto dal gruppo Stellantis in Brasile. Jeep Renegade, che viene prodotta presso lo stabilimento di Goiana nello stato di Pernambuco ha ottenuto un clamoroso risultato. Infatti nei giorni scorsi il SUV entry level di Jeep ha festeggiato l’unità numero 450 mila prodotta in quel paese. Si tratta di un risultato davvero insperato quando l’auto fu introdotta nel più importante mercato latino americano. Ricordiamo che comunque l’auto viene esportata e venduta anche in altri mercati del continente sudamericano.

Il gruppo Stellantis ha già prodotto 450 mila unità di Jeep Renegade in Brasile

Jeep Renegade da tempo risulta essere il modello più venduto nel suo segmento in Brasile e probabilmente in quel paese sta ottenendo un successo ancora maggiore di quello che il SUV vive in Europa dove comunque le cose vanno abbastanza bene. L’auto viene prodotta a Goiana dal 2015 e solo considerando il 2021 di questo modello Jeep ha venduto oltre 67mila unità.

Jeep Renegade viene esportata in altri 12 paesi dell’America Latina, come Argentina, Uruguay e Cile. Il SUV ha ricevuto due recenti aggiunte, l’opzione di personalizzazione per celebrare l’80° anniversario di Jeep, oltre alla piattaforma di connettività Adventure Intelligence by Jeep Connect. Ricordiamo inoltre che Jeep sta lavorando ad un aggiornamento del suo importante SUV. Questo è dimostrato dalle numerose foto spia apparse sul web negli ultimi mesi che mostrano il prototipo camuffato di questo SUV in fase di test.

Stellantis spera, grazie a questo restyling, che Jeep Renegade possa continuare ad ottenere gli stessi risultati che l’hanno contraddistinta fino ad ora in Brasile e negli altri mercati latino americani. Il veicolo infatti può tranquillamente essere definito come un vero e proprio successo commerciale per Jeep. Ricordiamo infine che in Brasile, il modello ha attualmente le seguenti versioni: STD AT 1.8 Flex, Sport AT 1.8 Flex, Lunghezza A 1,8 Flex, Limitato AT 1.8 Flex, Moab AT 2.0 Diesel 4×4, Longitudine AT 2.0 Diesel 4×4, Trailhawk AT 2.0 Diesel 4×4.

