Nuove Alfa Romeo Giulietta e Fiat Punto: ecco quando sapremo qualcosa

Si parla tanto nel settore automobilistico di quelle che saranno le novità per i marchi del gruppo Stellantis con il nuovo piano industriale, che il gruppo automobilistico svelerà nei prossimi mesi. In particolare ci si chiede se davvero ci sarà il ritorno di alcuni modelli molto popolari usciti dal mercato negli scorsi anni. Soprattutto in questi ultimi giorni sono aumentate le domande sul fatto se in futuro torneranno sul mercato le nuove Alfa Romeo Giulietta e Fiat Punto.

Stellantis: ci saranno in futuro nuove Alfa Romeo Giulietta e Fiat Punto?

Le due auto sono al momento quelle che maggiormente si trovano al centro delle indiscrezioni sui futuri lanci delle case automobilistiche di Stellantis.

In tanti auspicano il loro ritorno, dato che si tratta di due modelli estremamente popolari che in passato hanno garantito alle due case automobilistiche italiane un buon numero di immatricolazioni.

Sia per Alfa Romeo che per Fiat, quando le due auto sono uscite dal mercato si è notata la differenza in termini di quote di mercato e vendite che ovviamente si sono ridotte in maniera importante.

Di una nuova Alfa Romeo Giulietta si parla con insistenza già da prima che la fusione tra Fiat Chrysler e PSA diventasse effettiva. L’auto potrebbe tornare in versione completamente elettrica su piattaforma STLA Medium e attingere a piene mai alle tecnologie e motori delle altre berline compatte presenti nella gamma di Stellantis tra cui Opel Astra, DS 4 e Peugeot 308.

Una nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe affiancare il SUV Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato auto aumentando le vendite della casa automobilistica del Biscione in quel segmento di mercato.

Per quanto riguarda invece la nuova Fiat Punto, l’auto potrebbe essere una dei due nuovi modelli annunciati da Fiat per il segmento B del mercato. L’altro dovrebbe essere il B-SUV che la principale casa italiana produrrà a partire dal 2023 in Polonia.

Una nuova Fiat Punto potrebbe aumentare e di molto le vendite della principale casa automobilistica italiana nel segmento B del mercato. L’auto ancora oggi ha molti estimatori in Italia e non solo. Vedremo se ciò basterà a convincere il CEO Carlos Tavares e i principali dirigenti di Fiat a riportare sul mercato questo celebre modello.

L’unica cosa certa al momento è che se queste 2 attese auto arriveranno realmente sul mercato nei prossimi anni, lo sapremo solo quando il piano industriale di Stellantis sarà ufficialmente rivelato al pubblico, cosa che dovrebbe accadere nei primi mesi del prossimo anno.

