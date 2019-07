Ci sarà una nuova Fiat Punto? Il marchio italiano non esclude il suo ritorno

La Fiat Punto ha lasciato il mercato attraverso la porta sul retro. L’utilitaria della Fiat è stata presente sul mercato molti anni senza subire un vero aggiornamento. La sua ultima esibizione nei test di sicurezza Euro NCAP gli ha procurato il punteggio peggiore, zero stelle. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo aver cessato la commercializzazione, l’azienda italiana ha detto addio alla sua presenza nel segmento B con un modello di questo tipo.

Dalla partenza di Fiat Punto, il marchio non ha incluso nella sua gamma un’alternativa ai pesi massimi reali come la SEAT Ibiza, la Volkswagen Polo, la Peugeot 208 o la Renault Clio. Tuttavia sembra che la Fiat non abbia gettato la spugna. Almeno per il momento. Olivier François, un alto dirigente della Fiat, ha fatto alcune interessanti dichiarazioni al riguardo.

Alla domanda sulla possibilità che l’azienda lanci una nuova Fiat Punto o un modello che occupi il gap lasciato nella gamma, ha risposto come segue: “Non la vedremo presto, ma ci stiamo pensando. ” Sono tempi di cambiamento per Fiat, ma il direttore marketing di Fiat Chrysler Automobiles non esclude il lancio.

Il segmento B in Europa è davvero importante. O attraverso le utility convenzionali o con crossover urbani di successo, la verità è che genera una buona parte delle immatricolazioni registrate nel mercato europeo. Una società generalista come la Fiat deve essere presente in questa categoria e con un prodotto all’altezza delle aspettative.

È chiaro che la Fiat Punto continua ad essere importante, ma il marchio non ha cercato di sviluppare un successore a breve termine. Il progetto più ambizioso del costruttore italiano che vedrà la luce a breve termine sarà la nuova versione elettrica della Fiat 500, il cui debutto è previsto per il Salone di Ginevra il prossimo anno. La sua produzione verrà effettuata a Mirafiori. Per vedere nel mercato una nuova Fiat Punto o un modello che occupi la sua posizione, sarà necessario attendere ancora alcuni anni.