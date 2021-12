Alfa Romeo: anno per anno le auto che arriveranno

In attesa di conoscere il piano ufficiale di rilancio di Alfa Romeo, che Stellantis dovrebbe annunciare nei primissimi mesi del 2022, azzardiamo quelli che dovrebbero essere i lanci della casa automobilistica del Biscione nei prossimi anni in ordine cronologico. Ricordiamo che il CEO Jean-Philippe Imparato ha confermato che ogni anno la casa premium di Stellantis arricchirà la sua gamma con un nuovo modello.

Ecco quali saranno le novità di Alfa Romeo anno dopo anno

Si comincia nel 2022 con Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C sarà presentato nel primo trimestre del 2022. A Pomigliano la produzione in serie della vettura dovrebbe partire entro la fine del mese di marzo. Lo sbarco in concessionaria è stato confermato da Imparato ai primi giorni del prossimo mese di giugno.

Nel 2023 toccherà al B-SUV Alfa Romeo Brennero. Il veicolo sarà svelato nella seconda metà dell’anno. La sua produzione inizierà nell’autunno del 2023 e la sua commercializzazione agli inizi del 2024. L’auto sarà prodotta a Tychy in Polonia su piattaforma CMP. Queste sono le uniche certezze fino ad ora per quanto riguarda il futuro del brand italiano.

Dal 2024 iniziano le supposizioni. Quell’anno potrebbe rappresentare il momento giusto per il lancio di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Del resto è stato lo stesso Jean-Philippe Imparato a ribadire più volte l’intenzione di far tornare il Biscione protagonista nei segmenti B e C del mercato che sono fondamentali per conquistare quote di mercato e recuperare quei famosi 2 milioni di clienti persi dal Biscione con l’addio ad alcuni suoi popolari modelli.

La nuova Giulietta nascerebbe su piattaforma STLA Medium e probabilmente verrebbe commercializzata da subito in versione elettrica e ibrida. L’auto si affiancherebbe a Tonale completando la gamma del Biscione nel segmento C. Il 2025 potrebbe essere l’anno per la nuova generazione di Alfa Romeo Giulia. La vettura è stata confermata da Imparato nelle scorse settimane. Il francese ha detto che Giulia con la sua seconda generazione sarà solo ed esclusivamente un’auto elettrica.

Il 2026 invece dovrebbe essere l’anno in cui in casa Alfa Romeo sarà finalmente svelata la nuova generazione di Stelvio. Anche in questo caso il modello sarà totalmente rivoluzionato abbracciando la propulsione elettrica e le nuove tecnologie che nel frattempo il gruppo Stellantis avrà perfezionato.

Fin qui abbiamo indicato quelle che dovrebbero essere le novità per i prossimi 5 anni, dato che il piano di rilancio di Alfa Romeo è di 10 anni ma solo i primi 5 saranno rivelati a breve. Nonostante ciò vogliamo azzardare anche le mosse che vanno negli anni successivi. Il 2027 potrebbe essere l’anno del ritorno della nuova GTV che diventerebbe una berlina coupè dal carattere estremamente sportivo.

Il 2028 potrebbe portare un nuovo modello nel segmento B quella che secondo alcuni potrebbe essere l’erede di MiTo ma che probabilmente avrà un nome completamente diverso e molto in comune con le future generazioni di Peugeot 208 e Opel Corsa. Il 2029 potrebbe essere invece l’anno giusto per il lancio di un SUV coupè di dimensioni maggiori a Stelvio per sfondare in Cina e Stati Uniti. Infine il 2030 potrebbe vedere il ritorno della mitica Duetto in chiave moderna e completamente elettrica.

