Nuova Alfa Romeo Giulietta: l’ultima ipotesi [Render]

La nuova Alfa Romeo Giulietta, che comunque deve ancora essere confermata tra le future novità della casa automobilistica del Biscione, continua ad ispirare ipotesi sul web. Ci riferiamo ad appassionati e addetti ai lavori che provano ad immaginare quello che sarà l’aspetto definitivo di questo modello se davvero tornerà sul mercato nel corso dei prossimi anni, così come vociferato negli scorsi mesi dai soliti bene informati.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: nuova ipotesi del suo aspetto in un render

L’ultima ipotesi sotto forma di render è quella del designer Lorenzo Prati di LP Design. In questo render che vi proponiamo viene ipotizzato lo stile esteriore della nuova Alfa Romeo Giulietta. Qui la vettura viene ipotizzata in quella che sarebbe la sua veste più sportiva oltre che top di gamma: la Giulietta Quadrifoglio.

In questo render ovviamente si può notare come il design di questo futuro e ipotetico modello di Alfa Romeo sia influenzato largamente dall’aspetto dell’imminente SUV Alfa Romeo Tonale. Del resto è stato già ampiamente detto che Tonale dovrebbe rappresentare una sorta di antipasto di quello che sarà il nuovo spirito di Alfa Romeo che poi ritroveremo in tutte le future auto della casa automobilistica del Biscione.

Tutto ciò finisce per conferire alla nuova Alfa Romeo Giulietta un aspetto muscoloso ed estremamente sportivo, in perfetta linea con quanto dichiarato dall’amministratore di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato sulle future auto del Biscione. Il CEO ha detto chiaramente che DNA, sportività e piacere di guida continueranno a differenziare le auto dello storico marchio milanese dal resto della concorrenza.

I gruppi ottici sottili con tre elementi a LED per ogni faro e il trilobo centrale con il marchio del Biscione dovrebbero ormai diventare il principale segno distintivo delle future auto di Alfa Romeo e dunque li troviamo anche in questo render della nuova Alfa Romeo Giulietta. Essendo rappresentata in questo render la versione top di gamma Quadrifoglio notiamo anche la presenza di numerosi elementi in fibra di carbonio e vistosi cerchi in lega.

Vedremo dunque se con il nuovo piano industriale di Stellantis arriveranno buone notizie per tutti coloro che si augurano un ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta nel corso dei prossimi anni.

