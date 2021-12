Fiat Strada seconda auto più venduta a novembre in Brasile

In Brasile nelle scorse ore sono stati comunicati i dati ufficiali di vendita delle auto e dei veicoli commerciali leggeri a novembre 2021. Per Fiat ci sono notizie buone e notizie cattive. La notizia cattiva è che l’auto più venduta nel paese non è sua. Infatti la Chevrolet Onix, dopo i grossi problemi di produzione avuti in estate a causa della mancanza di microchip, sembra finalmente essersi ripresa il suo posto di leader del mercato brasiliano.

Fiat Strada seconda auto più venduta in Brasile a novembre e primo tra i veicoli commerciali

A novembre dunque l’auto di Chevrolet con 9.327 unità immatricolate è riuscita a conquistare il gradino più alto del podio per il secondo mese consecutivo. Infatti anche ad ottobre, dopo un’assenza di molti mesi, la Onix è riuscita ad ottenere la leadership. La notizia buona per Fiat è che Fiat Strada si piazza al secondo posto tra le auto più vendute in Brasile in assoluto e al primo tra i veicoli commerciali leggeri. In totale il pickup compatto della società italiana ha portato a casa un totale di 8.535 unità immatricolate.

Si tratta indubbiamente di un ottimo risultato che corona un 2021 davvero buono per il pickup della principale casa automobilistica italiana che probabilmente è uno dei modelli più continui come numero di vendite garantite mese dopo mese in Brasile. Per quanto riguarda Fiat, bisogna anche dire che altre due auto hanno raggiunto il mese scorso la top ten delle auto più vendute in Brasile.

Si tratta della berlina compatta Argo che è arrivata quinta avendo immatricolato un totale di 6.340 unità e il pickup medio Toro che è giunto ottavo con 5.921 unità. Insomma un altro mese positivo per Fiat che a questo punto vede sempre più vicino il traguardo di essere nel 2021 la casa automobilistica con più immatricolazioni in assoluto in Brasile, quando ormai manca un solo mese alla fine del 2021.

