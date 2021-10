Fiat Strada, Toro e Grand Siena sono i veicoli con il più alto livello di rivendita

L’ottava edizione dello studio Highest Resale Value Seal, che ha confrontato i prezzi di 126 auto a km 0 appartenenti a 20 case automobilistiche con il valore dello stesso veicolo usato dopo un anno, ha premiato i produttori di auto in 17 categorie.

In questo caso, Fiat ha spiccato con alcuni suoi modelli. Leader assoluto nel mercato brasiliano per quanto riguarda il segmento dei veicoli commerciali leggeri, il nuovo Fiat Strada ha vinto nella categoria Small Pick-up con un apprezzamento del 14,3% nel periodo analizzato, diventando questa la quarta vittoria conquistata dal modello.

Fiat Strada

Fiat Strada, Toro e Grand Siena: i tre modelli venduti in Brasile hanno un ottimo valore di rivendita nel mercato dell’usato

Il nuovo Strada ha recentemente conquistato un altro riconoscimento importante proveniente nella categoria Marketing Communication – B2C ottenuto durante gli Autovision Awards 2021. Si tratta del più grande premio dell’industria audiovisiva nel settore automobilistico e della mobilità in generale. È il primo caso brasiliano a vincere questo riconoscimento.

Lo stesso è accaduto con il nuovo Toro che nel 2021 ha conosciuto la sua evoluzione più importante dal suo lancio. La quinta vittoria consecutiva è stata accompagnata da un apprezzamento del 12,3% nella categoria Compact Pick-up.

Fiat Toro Ultra

Felipe Salum, manager di pick-up e veicoli commerciali leggeri di Fiat Brasile, ha detto: “Fiat è il più grande venditore di pick-up in Brasile, motivo per cui siamo soddisfatti dei premi, che coronano il grande lavoro che abbiamo sviluppato per il cliente”.

Il terzo veicolo Fiat vincere questa edizione dell’Highest Resale Value Seal è stato nella categoria Entry Sedan. In particolare, la Fiat Grand Siena ha ottenuto un apprezzamento del 12%.

Pedro Silva, manager dei veicoli per passeggeri di Fiat Brasile, ha invece dichiarato: “Vorremmo ringraziare Auto Informe per essersi dedicata ad un aspetto importante della vita utile delle auto nel Paese. In Fiat, siamo preoccupati per il valore di rivendita dei nostri veicoli, motivo per cui siamo orgogliosi di questo riconoscimento”.