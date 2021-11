Fiat Strada Endurance 1.4 Fire sarà aggiornato

Arrivano interessanti novità dal Brasile per Fiat. La casa automobilistica italiana ha fatto sapere che manterrà Fiat Strada Endurance 1.4 Fire nella gamma per il 2022 e aggiornerà il motore per soddisfare i nuovi standard sulle emissioni previsti dal programma Proconve PL7. Questo modello è particolarmente popolare tra i clienti brasiliani di Fiat. Questo in quanto si tratta di una variante molto affidabile per chi percorre molti km e anche abbastanza economico da mantenere.

Avvistato il prototipo di Fiat Strada Endurance 1.4 Fire che sarà confermato nel 2022

Da qui deriva la decisione di mantenere questo motore e aggiornarlo secondo le ultime direttive sulle emissioni già a partire dal mese di gennaio del 2022. Nelle scorse ore il sito AutosSegredos ha avvistato e immortalato il prototipo di Fiat Strada Endurance 1.4 Fire. Questo è la conferma che la casa italiana sta già lavorando a questo modello che aggiornerà il motore e anche il sistema di alimentazione.

Ricordiamo che attualmente il motore 1.4 Fire EVO garantisce una potenza di 85 CV e una coppia di 12,5 kgfm se alimentato a benzina e 88 CV e coppia di 12,5 kgfm con etanolo nel serbatoio. Il cambio è sempre il manuale a cinque marce. Il pick-up sarà offerto con Cabin Plus (semplice) e avrà una capacità di carico fino a 750 kg.

Vedremo dunque nel corso delle prossime settimane quali altre novità emergeranno a proposito di questa versione di Fiat Strada. Il pickup del resto è uno dei modelli più popolari di Fiat nell’importante mercato latino americano, come dimostrano mese dopo mese i dati di vendita ufficiali che vedono questo veicolo quasi sempre primeggiare tra le auto più vendute in quel paese.

