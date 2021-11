Coppa delle Alpi 2022 by 1000 Miglia: il programma completo

Inizia la marcia di avvicinamento alla Coppa delle Alpi 2022 by 1000 Miglia. L’appuntamento andrà in scena fra Italia, Austria e Svizzera, dal 9 al 12 marzo del prossimo anno. Gli equipaggi, a bordo delle loro auto storiche, potranno ammirare alcuni siti meravigliosi, che rientrano nel patrimonio Unesco. Non solo cultura, paesaggi e buona gastronomia: ci saranno anche i momenti competitivi, sotto forma di gara di regolarità. Qui si potrà misurare il feeling dei protagonisti con il cronometro e con le vetture.

La Coppa delle Alpi 2022 by 1000 Miglia fa parte del Campionato Italiano Grandi Eventi, di cui sarà la prima prova del prossimo anno. Una conferma del suo valore, cresciuto rapidamente nel tempo. Saranno ammesse al via non più di 80 vetture, costruite prima del 1990. Cresce l’attesa fra gli appassionati e i collezionisti, pronti a gustare le emozioni di questo importante appuntamento con le classiche. Sarà possibile iscriversi fino al 4 febbraio, ma sono certo che molti non aspetteranno l’ultimo momento per dare la propria adesione.

Gli scenari attraversati dal corteo di auto storiche saranno mozzafiato. Facile immaginare il coinvolgimento emotivo regalato dalla marcia fra le bellezze paesaggistiche lungo l’itinerario allestito dagli organizzatori. La partenza avverrà da Brescia, capitale della 1000 Miglia e della passione per le classiche a quattro ruote. Questa, in sintesi, l’articolazione dell’evento.

Coppa delle Alpi 2022: programma di massima

Tappa 1 – Mercoledì 9 Marzo

Gli equipaggi si muoveranno in serata da Brescia, per farvi ritorno a fine prova, dopo un bel giro sulle montagne dell’area, abbracciando il lago d’Iseo. Il godimento sarà degno delle aspettative.

Tappa 2 – Giovedì 10 Marzo

Anche il secondo giorno avrà nella città della 1000 Miglia la sua culla. Da qui il corteo prenderà le mosse, per costeggiare il lago di Garda occidentale. I protagonisti si muoveranno alla volta del Parco Naturale dell’Adamello-Brenta, patrimonio Unesco. Poi percorreranno la Val di Non e attraverso la Val di Sole arriveranno al Passo del Tonale, per proseguire in direzione del Passo dell’Aprica. A Bormio, cuore pulsante della Valtellina, il fine tappa.

Tappa 3 – Venerdì 11 Marzo

Nel terzo giorno, gli equipaggi partiranno da Bormio in direzione della Svizzera e dell’Austria, per ammirare alcune bellezze delle nazioni confinanti. Nella mattinata le auto giungeranno a St. Moritz, meta simbolo del turismo elitario, per poi riprendere la marcia in direzione Seefeld in Tirol, dove i mezzi e gli equipaggi torneranno a riposare.

Tappa 4 – Sabato 12 Marzo

Nella quarta ed ultima giornata della Coppa delle Alpi 2022 by 1000 Miglia, il corteo di auto storiche si muoverà verso il Passo del Brennero, rientrando in territorio italiano fino alle pendici delle Dolomiti, dove andranno in scena le prove al cronometro conclusive. La bandiera a scacchi a Bressanone, teatro anche della cerimonia di premiazione. A quel punto i saluti e gli arrivederci, perché la bellezza non si ferma.

Clicca qui per la mappa del percorso

Fonte | 1000 Miglia