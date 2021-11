Fiat, Citroën e Peugeot: il motore 1.3 CVT presto in altre auto

Il nuovo motore 1.3 CVT ha debuttato in Brasile nel recente Fiat Pulse. Il SUV compatto è stato svelato circa 1 mese fa e già ha raccolto oltre 10 mila prenotazioni in totale. Il nuovo motore 1.3 che ha debuttato con questo modello in futuro sarà utilizzato anche da altre auto di Fiat, Citroen e Peugeot in America Latina.

Per la precisione il motore quattro cilindri aspirato da 8V, veniva già usato in altri modelli come Fiat Argo e Cronos, ma quello che è stato introdotto nel SUV Pulse è una versione modificata che ora garantisce 98/107 CV (benzina/etanolo) di potenza e 13,2 / 13,7 kgfm di coppia.

Il motore di Fiat Pulse sarà usato anche da Citroen, Peugeot e in altre Fiat

Questo a causa delle nuove leggi sulle emissioni che saranno in vigore in Brasile dal 2022, la Proconve L7, che ha costretto Stellantis ad addolcire il suo motore. Con Fiat Pulse, il gruppo Stellantis ha inoltre colto l’occasione per far debuttare l’inedita configurazione 1.3 Firefly CVT. Il cambio a variazione continua è stato previsto anche per la configurazione Turbo 200 del SUV di Fiat.

Anche questa versione del motore 1.3 firfly CVT sarà usato su altre auto di Fiat, Citroen e Peugeot. La conferma è arrivata nelle scorse ore da parte di alcuni dirigenti del gruppo automobilistico in America Latina. Tra i modelli che beneficeranno di questa soluzione vi saranno il pickup Fiat Strada con il model year 2023. Il pickup avrebbe dovuto riceverlo già prima ma la crisi dei semiconduttori ha consigliato un rinvio a Stellantis.

Anche Fiat Argo al pari di Strada avrebbe dovuto avere già adesso questo motore, ma il suo lancio è stato rinviato al model year 2023. Un’altra che avrà tra le sue configurazioni più costose il motore 1.3 CVT da 107 CV sarà la berlina Cronos.

Per quanto riguarda invece Citroen, questa opzione sarà prevista in vetture quali la nuova Citroen C3. Il SUV compatto sarà introdotto in Brasile nel mese di marzo del 2022. Infine per quanto riguarda Peugeot, la prescelta per questo motore sarà la 208. Anche in questo caso però si dovrà attendere ancora un po’ prima di assistere al lancio sul mercato della nuova versione.

