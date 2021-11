Fiat Pulse Abarth: il primo prototipo si mostra dal vivo [Foto spia]

Le prime informazioni sul Fiat Pulse Abarth sono emerse in esclusiva a settembre grazie ai media brasiliani. Da allora siamo in attesa dei primi prototipi.

Nelle scorse ore, sono state pubblicate alcune foto spia del primo muletto completamente camuffato del nuovo Pulse Abarth che è stato avvistato sul circuito di prova della casa automobilistica torinese presente a Minas Gerais.

Fiat Pulse Abarth: a Minas Gerais è statop avvistato il primo prototipo della versione sportiva

Il prototipo è stato scoperto da un leaker dopo aver percorso circa 160 km lungo le strade della città alla ricerca proprio di questo modello. Secondo quanto riportato, Fiat ha intenzione di annunciare la versione sportiva del suo ultimo SUV compatto nella seconda metà del 2022.

Anche se potrebbe sembrare solo un altro prototipo del Pulse, in realtà monta un set di cerchi con cinque fori, come visto sul Fastback, a causa del motore turbo benzina T270 da 1.3 litri presente sotto il cofano che richiede un asse più resistente per via di potenza e coppia superiori.

Sappiamo che il nuovo Fiat Pulse Abarth sarà equipaggiato con il propulsore T270, capace di sviluppare una potenza di 180 CV con alimentazione tramite benzina e 185 CV con etanolo mentre la coppia massima è di 270 Nm. Il propulsore sarà abbinato esclusivamente a un cambio automatico a 6 marce che sicuramente proporrà delle palette posizionate dietro al volante.

Purtroppo il camuffamento presente su questo prototipo non rivela alcun nuovo dettaglio, ma probabilmente la versione Abarth non porterà modifiche a livello estetico. Ad esempio, il paraurti è lo stesso visto sulle altre versioni del nuovo SUV.

I cambiamenti del design potrebbero riguardare soltanto gli adesivi e i badge che si riferiscono alla versione sportiva e un nuovo set di cerchi a cinque fuori da 17”. L’abitacolo del Fiat Pulse Abarth dovrebbe essere modificato e reso più sportivo, come visto su altri veicoli dello Scorpione.

Ad esempio, i sedili dovrebbero ricevere una finitura diversa da quella adottata sul modello standard. Non ci resta a questo punto che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sul nuovo veicolo.