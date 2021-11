Fiat 500 Hybrid: sconto del 50% se ne compri due in Olanda

Fiat si cimenta in una curiosa campagna promozionale in Olanda. In base a quanto trapela dai siti web olandesi in occasione del Black Friday, Fiat si inventa quest’anno una vera acrobazia e lancia la sua nuova Fiat 500 Hybrid in vendita con uno sconto del 50 per cento. Questo però solo per chi decide di comprarne due contemporaneamente. Lo sconto ovviamente non sarà su entrambe le auto ma solo sulla seconda unità.

Questa promozione Fiat Black Friday è valida per tutta la settimana dal 22 al 26 novembre e si applica solo quando due nuove Fiat 500 Hybrid vengono acquistate contemporaneamente presso un concessionario ufficiale Fiat olandese, per cui l’acquirente paga solo la metà del prezzo della seconda.

Si tratta di un qualcosa di unico in quanto mai a memoria una casa automobilistica aveva fatto questo tipo di offerta. In Olanda si chiedono come mai la casa italiana abbia deciso di optare per una simile offerta per la sua Fiat 500 Hybrid. Ci si domanda se si tratti di una trovata per riportare l’auto all’attenzione dei media, oppure se si tratta di un modo per smaltire le forse troppe unità in concessionaria.

Ad ogni modo, l’iconica Fiat 500 rimane un’auto popolare anche in Nord Europa. Non solo come prima o seconda auto ma spesso anche come oggetto pubblicitario per le aziende. In poche parole con questa offerta due amici o parenti possono portare a causa due Fiat 500 Hybrid con uno sconto del 25 per cento ciascuna.

L’offerta riguarda solo i paesi bassi ed è valida dalle ore 9 del 22 novembre alle ore 18 del 26 novembre di quest’anno. Siamo piuttosto curiosi di sapere se una tale trovata di marketing funzionerà e se ci saranno benefici per le vendite di Fiat.

Certo che fa riflettere l’idea che una simile trovata avvenga proprio adesso che molte case automobilistiche hanno difficoltà a consegnare le proprie auto a causa della mancanza di microchip. Tra l’altro con protagonista un’auto che probabilmente non vive il suo anno migliore ma che rimane comunque una delle auto più popolari e vendute nei principali mercati del vecchio continente.

