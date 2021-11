Jeep: 250 milioni di dollari per 4 nuovi SUV

Maxi investimento per Jeep. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha infatti annunciato di voler investire circa 250 milioni di dollari in India nei prossimi anni per rafforzare la sua presenza in quel mercato che diventa sempre più importante ogni mese che passa. Per fare ciò intende lanciare nei prossimi anni ben 4 nuovi SUV per i quali è stato stanziato questo grosso investimento.

Jeep nei prossimi anni si espanderà in India con 4 nuovi SUV

Stellantis detiene attualmente meno dell’1 per cento del mercato indiano dei veicoli. L’aggiunta di nuovi modelli alla propria gamma dovrebbe aiutare la sua casa automobilistica ad aumentare l’approvvigionamento locale di componenti, ottenere una migliore economia di scala, ridurre i costi e aumentare le vendite.

Tra i modelli di Jeep che saranno lanciati in India, ci sarà un SUV a 3 file di nome Meridian che verrà prodotto proprio in quel paese e il cui debutto è previsto nei prossimi mesi. Il veicolo è stato mostrato per la prima volta a settembre ed è parente stretto di Jeep Commander di recente lanciato in America Latina.

Oltre a questo modello previsto l’arrivo di un secondo SUV di dimensioni compatte che dovrebbe diventare la nuova entry level della gamma della casa automobilistica americana. Questo modello avrà una lunghezza intorno ai 4 metri ed entrerà nel segmento di mercato in più forte crescita dell’India.

Successivamente la gamma di Jeep in India si arricchirà con altri due SUV al momento top secret. Maggiori informazioni su questi modelli li avremo nel corso del prossimo anno, quando probabilmente Stellantis rivelerà i suoi piani per il futuro in India.

Quello che è certo è che per il gruppo automobilistico di Carlos Tavares, l’India è considerato come un mercato strategico sul quale Stellantis punta forte per aumentare le sue quotazioni a livello globale e permettere alle sue case automobilistiche di accrescere il loro peso in un mercato che nei prossimi anni dovrebbe crescere in maniera piuttosto notevole.

Non a caso prima FCA e adesso Stellantis in totale in quel paese hanno investito negli ultimi tempi qualcosa come 700 milioni di dollari in nuovi stabilimenti e nello sviluppo di nuovi modelli. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito dell’India per Jeep e più in generale per i marchi di Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo e Jeep: cauto ottimismo tra i concessionari tedeschi