Nuova Fiat Tipo: una nuova generazione ci sarà?

Una delle domande che maggiormente si fa chi pensa al futuro del marchio Fiat è se ci sarà ancora futuro per la nuova Fiat Tipo. Per adesso il modello continua ad essere venduto con discreti risultati e le foto spia di recente apparse sul web mostrano che la principale casa automobilistica italiana lavora ancora per portare novità importanti nella gamma del suo famoso modello come ad esempio la versione Station Wagon Cross.

Quale sarà il destino di Fiat Tipo?

Nonostante i buonissimi numeri di vendite che la nuova Fiat Tipo ha portato fin da quando ha fatto il suo ritorno sul mercato dopo molti anni, l’incertezza aleggia sul suo destino. In futuro infatti si dice che la casa italiana potrebbe decidere di eliminare questo veicolo sostituendolo con SUV, oppure ancora potrebbe semplicemente trasformarlo in un vero e proprio crossover.

Su questo per il momento non ci sono notizie certe. Se davvero una nuova Fiat Tipo ci sarà dovremo aspettare ancora molti anni per poter vedere come sarà una nuova generazione. Tuttavia è probabile che quando ad inizio 2022 il gruppo Stellantis svelerà il suo piano industriale scopriremo anche il destino di questo modello che attualmente viene prodotto in Turchia presso gli stabilimenti Tofas e venduto in quel paese con il nome di Fiat Egea.

La speranza di tanti è che una nuova Fiat Tipo possa ancora trovare spazio in futuro nella gamma della casa italiana. Sicuramente però se questa arriverà sarà solo in versione elettrica in quanto il suo eventuale debutto sarà molto vicino alla data in cui Fiat ha deciso di vendere solo auto a zero emissioni. Vedremo dunque ad inizio 2022 cosa emergerà a proposito del futuro di questo modello.

