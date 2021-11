Fiat Tipo Cross Station Wagon: ecco come potrebbe essere [Render]

Fiat ha presentato da poco l’ultimo restyling della Fiat Tipo come aggiornamento di metà ciclo dell’attuale generazione che gli consentirà di affrontare il resto della sua vita commerciale. Il facelift ha portato con sé importanti novità dal punto di vista estetico, tecnologico e meccanico.

Inoltre, la casa automobilistica torinese ha approfittato di questo aggiornamento per lanciare una nuova versione: Fiat Tipo Cross. L’idea che sta alla base di questo veicolo è avere sul mercato un “crossover” compatto ed è sicuramente un prodotto molto interessante considerando il grande successo che stanno ottenendo i SUV in Europa.

Fiat Tipo Cross Station Wagon: ecco il rendering della nuova versione attesa fra pochi mesi

Il marchio ha preso come punto di partenza la tipo a cinque porte per creare un modello capace di affrontare artisti del calibro di Ford Focus Active e Kia XCeed.

La Tipo Cross può essere facilmente riconosciuta grazie a una serie di caratteristiche distintive come la griglia frontale di nuova concezione che si estende sotto i fari e la parte inferiore della carrozzeria che è protetta da superfici in plastica. Alcune di queste sono riferite in argento per simulare l’alluminio. Non mancano delle barre al tetto per trasportare più cose.

Sulla Fiat Tipo Cross, gli ingegneri della casa automobilistica torinese hanno tarato le sospensioni per aumentare l’altezza da terra di circa 4 cm. Tuttavia, è disponibile solo con trazione anteriore, quindi sicuramente non è un veicolo adatto per l’off-road.

Visto il successo che sta raccogliendo la Tipo Cross, Fiat potrebbe estendere questa formula alla versione station wagon. Oltre alle varie indiscrezioni trovate su Internet, alcune conferme sono arrivate sotto forma di prototipi completamente camuffati di una possibile Fiat Tipo Cross Station Wagon.

Prendendo in considerazione proprio gli ultimi scatti “rubati”, Motor.es ha realizzato un progetto digitale che anticipa come potrebbe essere l’aspetto finale della nuova Tipo Cross Station Wagon. A livello estetico, come ci si potrebbe aspettare, non ci saranno grosse sorprese. Dunque, troveremo ancora i parafanghi in plastica, le barre al tetto e le sospensioni rialzate.

Per quanto riguarda la meccanica, le esigenze normative sulle emissioni presenti in Europa porteranno lo storico marchio italiano ad utilizzare il motore benzina T3 da 1 litro con potenza di 100 CV, il diesel Multijet da 1.3 litri da 95 CV e il diesel Multijet da 1.6 litri da 130 CV.

Tutti i propulsori saranno abbinati a un cambio manuale e alla trazione anteriore. Per quanto riguarda il debutto ufficiale, la nuova Fiat Tipo Cross Station Wagon potrebbe sbarcare nelle concessionarie europee nella prima metà del 2022.