Maserati Grecale si mostrerà oggi

Oggi sarebbe dovuto essere un giorno importante per Maserati Grecale. Infatti originariamente il debutto del SUV di segmento D della casa automobilistica del tridente era previsto proprio per il 16 novembre 2021. La presentazione del nuovo modello del marchio automobilistico modenese è stata però rinviata alla prossima primavera. Questo a causa della mancanza di chip che avrebbe potuto creare non pochi problemi per le consegne del SUV rovinando il suo debutto sul mercato.

Oggi presentazione della Maserati Grecale a Milano

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, oggi però Maserati ha deciso di preparare qualcosa di speciale a proposito di Maserati Grecale. Secondo quanto emerso, nella giornata di oggi 250 unità del SUV gireranno per le strade di Milano. L’iniziativa serve a tenere alta l’attenzione sul nuovo modello destinato a far parlare a lungo di se quando finalmente arriverà sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che Maserati punta fortissimo su questo modello. Il SUV compatto che sarà prodotto a Cassino in breve tempo dovrebbe diventare il modello più venduto della casa automobilistica del Tridente che anche grazie a questa vettura spera di poter presto raggiungere l’obiettivo di superare le 70 mila immatricolazioni annue.

Probabilmente sempre nella giornata di oggi avremo nuove informazioni sulle caratteristiche della nuova entry level della gamma del produttore italiano di Stellantis.

Maserati Grecale è stato già più volte avvistato in versione prototipo camuffato negli ultimi mesi. Quindi abbiamo già un’idea abbastanza precisa di come questo modello sarà esteticamente. Sembrano evidenti le somiglianze con il SUV più grande di Maserati: Levante.

Ovviamente il SUV avrà cose in comune anche con Alfa Romeo Stelvio visto che la piattaforma utilizzata è la stessa: Alfa Romeo Giorgio. Anche le dimensioni dei due SUV sono molto vicine. Infine i due modelli condivideranno lo stesso sito produttivo: Cassino.

