Bollo Auto: cos’è e perché si paga

Il bollo auto è probabilmente una delle tasse più odiate dagli italiani. Un balzello che i contribuenti italiani sono tenuti a pagare con cadenza annuale e per ogni auto, moto, furgone o veicolo. Sulla tassa si fa spesso confusione, con alcuni che la ritengono una tassa di circolazione ed altri che sostengono sia una tassa di proprietà.

Ma cos’è davvero il Bollo Auto e perché si paga? Al riguardo la cosa più semplice per capire di cosa si tratta è utilizzare le definizioni date dalle Istituzioni, nello specifico da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Bollo Auto, di cosa si tratta?

Il Bollo Auto per definizione è la tassa di proprietà che grava sui proprietari dei veicoli a motore. Già così è del tutto evidente il primo errore che qualcuno commette e cioè il considerare il Bollo Auto una tassa di circolazione.

Essendo una tassa di proprietà il Bollo Auto non viene pagato perché il veicolo su cui grava circola, ma per il semplice fatto che esso appartiene ad un contribuente ed è iscritto al PRA. Fondamentale in materia l’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico. Infatti fino a quando tale veicolo è registrato al PRA ed è a nome di un contribuente, quest’ultimo deve pagare sempre la tassa alla sua naturale scadenza.

Il Bollo per l’Agenzia delle Entrate

Il Bollo Auto è a carattere Regionale, dal momento che sono proprio le Regioni a stabilire eventuali regole differenti come per esempio esenzioni, sconti o perfino le scadenze dei pagamenti. La Regione di residenza del contribuente è quella che ha in mano la gestione piena del Bollo Auto. Dai pagamenti ai controlli, dalle esenzioni alle regole di pagamento.

In alcuni casi però la Regione demanda alcuni di questi poteri, ad un Ente diverso, come è per esempio il nostro Fisco, cioè l’Agenzia delle Entrate. Ed è proprio l’Agenzia delle Entrate che spiega nella slide informativa, cos’è questa particolare tassa.

Il Bollo Auto è la tassa di proprietà dei veicoli gestita dalle 20 Regioni italiane e dalle due Province autonome di Trento e Bolzano. Il pagamento del Bollo Auto è obbligatorio. Sono tenuti al pagamento del Bollo Auto (conosciuta anche come tassa automobilistica) i proprietari del veicolo come annotato al Pubblico registro automobilistico (PRA).

L’iscrizione al PRA è fondamentale. Infatti anche nei casi di possesso del veicolo con diritti diversi da quelli di proprietà, è sempre il soggetto registrato al PRA a dover saldare il corrispettivo dovuto per la tassa. Questo vale per i contratti di leasing, per i titolari di diritto di usufrutto, per gli acquisti con patto di riservato dominio, per il comodato e così via.