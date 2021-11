Sul bollo auto la gestione, l’incasso, le eventuali esenzioni e molto altro, sono di competenza delle Regioni. Infatti la tassa è regionale e rappresenta per le Regioni italiane una delle voci più importanti comeintroiti insieme agli altri balzelli a carattere locale (Imu, Tasi, Tarsu, Tares). Proprio per quanto detto, da Regione a Regione tutto può cambiare.

Ci possono essere per esempio, Regioni che consentono il pagamento dilazionato, altre che prevedono esenzioni per determinate categorie, altre ancora che prevedono rimborsi in caso di radiazione del veicolo. E perfino la data di scadenza del bollo auto è una delle cose che da Regione a Regione può variare.

Controllare per esempio, le delibere ed i vari provvedimenti della propria Regione in materia bollo auto è necessario per verificare ciò che interessa. E tutti i siti ufficiali degli Enti dovrebbero avere al loro interno e di pubblica utilità, queste informazioni.

E poi ci sono i vari siti Internet dove è possibile, oltre ad effettuare il calcolo dell’importo dovuto, come per esempio il sito dell’Aci (Automobile Club Italia), anche verificare la scadenza del bollo auto.

Quando va pagato il bollo auto, le regole generali

In linea di massima il bollo auto scade una volta all’anno. E sui siti di cui accennavamo prima, come il già citato sito dell’Automobile Club Italia, inserendo il numero di targa del veicolo, si può recuperare anche la data di scadenza del bollo e quella entro cui provvedere a pagarlo.

La scadenza del bollo auto è quella dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione del veicolo. In altri termini, su una auto è immatricolata ad ottobre, il proprietario dovrà pagare il bollo entro la fine del mese di novembre.

La tabella delle scadenze periodiche del bollo

Nello specifico le scadenze del bollo auto sono le seguenti:

bollo in scadenza a dicembre con pagamento entro il 31 gennaio;

bollo in scadenza a gennaio con pagamento entro il 28 febbraio;

bollo in scadenza a febbraio con pagamento entro il 31 marzo;

bollo in scadenza a marzo con pagamento entro il 30 aprile;

bollo in scadenza ad aprile con pagamento entro il 31 maggio;

bollo in scadenza a maggio con pagamento entro il 30 giugno;

bollo in scadenza a giugno con pagamento entro il 31 luglio;

bollo in scadenza a luglio con pagamento entro il 31 agosto;

bollo in scadenza ad agosto con pagamento entro il 30 settembre;

bollo in scadenza a settembre con pagamento entro il 31 ottobre;

bollo in scadenza ad ottobre con pagamento entro il 30 novembre;

bollo in scadenza a novembre con pagamento entro il 31 dicembre.

