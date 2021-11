Lancia: all’estero molti già pregustano il ritorno

Sta avendo un certo risalto l’annuncio fatto nei giorni scorsi dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano che nel 2024 la casa automobilistica piemontese tornerà in Europa. Data per morte più di una volta l’azienda italiana sembra finalmente poter tornare a dire la sua grazie alla nascita del gruppo Stellantis che fin da subito ha detto chiaro e tondo di voler puntare su questo brand considerato importante per la sua storia e la sua tradizione.

Fa rumore nel mondo il ritorno di Lancia in Europa

Anche l’annuncio che Lancia era considerato da Stellantis come uno dei tre marchi premium del gruppo insieme ad Alfa Romeo e a DS Automobiles ha convinto anche i più scettici che qualcosa era finalmente cambiata dopo l’era di Sergio Marchionne che proprio non vedeva come poter rilanciare questo marchio dal glorioso passato. Le parole dette nei giorni scorsi da Luca Napolitano hanno letteralmente fatto il giro del mondo.

In molti paesi la notizia è stata accolta molto bene non solo dalla stampa specialiazzata che ha avuto parole di elogio per la decisione di Carlos Tavares di puntare su questo brand, ma anche da parte dei semplici appassionati che si sono detti contenti di poter rivedere un marchio che ormai da troppo tempo era uscito di scena in tutti i principali mercati europei tranne in Italia.

In Spagna, in Francia, in Germania e in molti altri paesi cresce la curiosità di sapere come saranno le future auto di Lancia e di conoscere nuovi dettagli sul piano di rilancio che Stellantis ha in serbo per il suo brand premium. Ypsilon, Delta e Aurelia dovrebbero essere solo le prime di una serie di nuove auto che daranno il via ad una nuova era per la casa automobilistica piemontese. Vedremo quali aggiornamenti arriveranno con il futuro piano industriale di Stellantis.

