Fiat 500 continuerà ad essere prodotta a Tychy

Nello stabilimento di Tychy di Stellantis è stato prodotto quest’anno il 2,5 milionesimo modello di Fiat 500. Si tratta del record dello stabilimento per il numero totale di vetture prodotte. L’unità numero 2,5 milioni è uscita dalle catene di montaggio il 22 marzo scorso. Era una versione Dolcevita ordinata da un cliente francese.

Nell’annata più fruttuosa, il 2009, la produzione a Tychy ha superato le 600 mila unità con l’occupazione di 5 mila dipendenti. Per fare un confronto, in Italia, sono stati creati contemporaneamente meno di 650.000 veicoli, ma impiegando quattro volte più personale.

Questo, secondo la stampa italiana, sarebbe stato malvisto dai sindacati italiani di Fiat che, dopo colloqui con il governo italiano e la direzione del gruppo Stellantis, avrebbero chiesto che tutta la produzione fosse trasferita a Torino.

Si scopre, tuttavia, che questi rapporti non erano veri. In Italia si è parlato dell’esclusività della produzione Fiat 500 per lo stabilimento di Mirafiori a Torino, ma si faceva riferimento solo alla versione elettrica così come ha sottolineato Rafał Grzanecki, addetto stampa di FCA Poland. Per la 500 elettrica sono stati investiti 2 miliardi di euro in Italia, ma comunque la 500 a combustione fino a quando sarà prodotta verrà costruita in Polonia.

“Stellantis intende continuare a produrre Fiat 500 in Polonia. A Tychy saranno costruiti anche nuovi modelli Jeep e Alfa Romeo, i primi veicoli di questo marchio prodotti fuori dall’Italia. Non si tratta di riassegnare la produzione della Fiat 500 a combustione interna. D’altra parte, però, siamo consapevoli che il suo tempo sta lentamente volgendo al termine. Ciò è dovuto, tra l’altro, alle direttive UE sui gas di scarico. I veicoli elettrici sono il futuro. Non so per quanto tempo verrà prodotto questo modello nella fabbrica di Tychy” ha dichiarato Rafał Grzanecki.

