Fiat 500 Elettrica e Peugeot e-208 GT: il futuro di Stellantis in Brasile

L’elettrificazione per Stellantis è un’iniziativa importante nello sviluppo della mobilità sostenibile e di una maggiore efficienza energetica. In linea con le strategie dell’azienda con i suoi veicoli elettrici nel mercato brasiliano, con la nuova Fiat 500 Elettrica recentemente lanciata e l’inedita Peugeot e-208 GT, il gruppo è presente alla 16ª edizione Veículo Elétrico Latino Americano – Salão da Mobilidade Elétrica e Cidades Inteligentes che si terrà fino a domani a San Paolo.

Sotto lo stand del gruppo automobilistico, i visitatori potranno scoprire la nuova 500 Elettrica ancora più tecnologica, connessa, moderna e con un’autonomia di 320 km. Viene esposta anche la nuova e-208 GT prima del lancio commerciale previsto per il 28 settembre.

Peugeot e-208 GT

Stellantis: le nuove Fiat 500 Elettrica e Peugeot e-208 GT in mostra a un importante evento in Brasile

Oltre ai veicoli elettrici, Stellantis espone due caricatori Enel X che permetteranno ai visitatori di imparare ad utilizzare le apparecchiature per la ricarica delle auto. Naturalmente, l’evento si tiene seguendo tutti i protocolli di sicurezza sanitaria e con un pubblico limitato.

La nuova Fiat 500 Elettrica è il primo modello full electric della casa automobilistica torinese. Sviluppata sulla nuova piattaforma Mini BEV, l’EV è più grande, connesso e con dotazioni innovative per il segmento, oltre ad avere uno stile nuovo. Rafforza la sua vocazione intrinseca di cambiare l’ambiente che la circonda. Alla base c’è una batteria agli ioni di litio da 42 kWh che promette fino a 320 km di autonomia con una singola ricarica.

La nuova Peugeot e-208 GT sarà svelata ufficialmente il 28 settembre

La nuova Peugeot e-208 GT, invece, arriva in Brasile per coniugare la sportività con l’universo dell’elettrificazione. Il modello a zero emissioni sarà presentato in Brasile il 28 settembre tramite una diretta che ne avvierà anche la commercializzazione.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica francese, la e-208 GT impiega 8,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e nasconde sotto il cofano un motore elettrico capace di sviluppare 136 CV di potenza (100 kW) e 260 Nm di coppia massima. È possibile ricaricarla usando sia una presa domestica tradizionale che un caricatore rapido. In quest’ultimo caso ci vogliono soli 30 minuti per passare dallo 0% all’80%.

Stellantis ha già annunciato i suoi piani di elettrificazione globale e lo farà investendo oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 in tecnologie di elettrificazione, sviluppo di software e guida autonoma, compresi gli investimenti effettuati da joint-venture per finanziare le proprie attività. A livello globale, il gruppo automobilistico ha già disposizione 29 veicoli elettrificati e ha in programma di introdurne altri 10 entro la fine dell’anno.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI