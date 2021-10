Stellantis: gli Stati Uniti aprono un’indagine su Ram

I regolatori di sicurezza statunitensi stanno indagando sui guasti della pompa del carburante in oltre 600 mila pickup diesel del marchio Ram del gruppo Stellantis che potrebbero causare lo stallo o la perdita di potenza dei motori di questi modelli. L’indagine copre pickup pesanti Ram 2500, 3500, 4500 e 5500 con motori turbodiesel Cummins da 6,7 ​​litri.

La National Highway Traffic Safety Administration afferma nei documenti pubblicati sul suo sito Web lunedì di aver ricevuto 22 reclami e due segnalazioni sul campo di motori in stallo a causa del guasto delle pompe del carburante ad alta pressione. L’agenzia afferma che una revisione dei reclami ha rilevato che i motori si fermano al di sopra delle 25 miglia orarie, disabilitando i veicoli.

Dice che nel novembre 2019, Fiat Chrysler Automobiles (ora Stellantis), produttore dei pickup incriminati, ha emesso un bollettino di garanzia ai concessionari dicendo loro di raccogliere le pompe di carburante sui pickup.

L’agenzia dice che sta aprendo le indagini per scoprire quanto spesso si verifica il problema, quali modelli copre e se c’è un difetto di sicurezza. L’indagine potrebbe portare a un richiamo. Per il momento da Stellantis o da Ram non sono arrivati commenti a questa notizia che è stata resa pubblica solo da poco tempo. Vedremo dunque quali novità arriveranno nelle prossime ore a proposito di questa indagine da cui potrebbe derivare un nuovo richiamo per Stellantis negli Stati Uniti.

