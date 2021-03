Tesla nel 2020 ha venduto la maggior parte dei crediti regolamentari a Fiat Chrysler

Fiat Chrysler, che adesso è parte del nuovo gruppo Stellantis, ha dichiarato mercoledì di aver acquistato la maggior parte dei 362 milioni di dollari in crediti regolamentari da Tesla Inc. lo scorso anno in Europa, secondo un rapporto della CNBC. Fiat Chrysler si è fusa con Peugeot società madre del gruppo PSA, nel gennaio di quest’anno attraverso un accordo da 52 miliardi di dollari per formare Stellantis, il quarto negozio automobilistico più grande del mondo.

Fiat Chrysler ha dichiarato di aver acquistato la maggior parte dei 362 milioni di dollari in crediti regolamentari da Tesla nel 2020

Secondo le informazioni fornite dalla CNBC, Richard Palmer, chief financial officer di Stellantis, ha affermato che la società prevede di investire poco meno di 300 milioni di euro in crediti quest’anno per evitare sanzioni per le emissioni di CO2. I produttori di veicoli devono far fronte a normative severe in materia di emissioni di carbonio in Europa.

Le aziende devono costruire un certo numero di veicoli a emissioni zero per compensare le emissioni di CO2 o saranno costrette a pagare multe significative. Hanno anche la possibilità di acquistare crediti da altri produttori di automobili più pulite per rispettare i loro limiti di emissione.

Tesla, che ha già un enorme vantaggio nella tecnologia dei veicoli elettrici (EV), ha generato entrate per 1,58 miliardi di dollari in crediti regolamentari nel 2020. È quasi il triplo delle entrate che la società ha registrato nel 2019 (594 milioni di dollari). I crediti regolamentari hanno rappresentato il 5,8% dei 27,24 miliardi di dollari di entrate automobilistiche che Tesla ha generato lo scorso anno.

Ti potrebbe interessare: L’accordo Fiat con Tesla non dovrebbe essere rinnovato

Ti potrebbe interessare: FCA Bank e AXA: rinnovata per altri due anni la partnership per la distribuzione dei prodotti assicurativi

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI