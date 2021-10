e_mob 2021: Stellantis presente con Leasys e Free2move eSolutions

Comincerà domani e_mob 2021 ovvero la quinta edizione del Festival dedicato alla mobilità elettrica, una quattro giorni di esposizioni e convegni al centro di Milano dedicata alla mobilità sostenibile. Stellantis sarà presente all’e_mob 2021 con i brand della e-Mobility Business Unit ovvero Leasys, che è leader in Italia per il noleggio a lungo termine, e Free2Move eSolutions che invece è specializzata nell’offerta di tecnologie utili a guidare la transizione verso l’elettrico.

Tutte le società di Stellantis che parteciperanno a e_mob 2021 sono accomunate dall’impegno verso una mobilità sempre più sostenibile che le vedrà protagoniste sia all’interno della sezione espositiva che in quella convegnistica dell’importante evento milanese. All’interno dello stand di via dei Mercanti, vicino a piazza Duomo, i visitatori potranno vedere da vicino alcune elettriche o elettrificate della gamma Stellantis oltre ad esempi reali delle soluzioni più innovative su mobilità e ricarica offerte da Leasys e Free2Move eSolutions.

Per quanto riguarda invece la sezione convegnistica, interverranno all’evento il CEO di Leasys Rent e Head of Leasys New Mobility & Rent, Paolo Manfreddi, assieme a Elisa Boscherini che invece è Head of Public Affairs & Strategic Planning di Free2Move eSolutions, che saranno protagonisti della tavola rotonda di inaugurazione in programma alle 10:30 di lunedì 18 ottobre.

Ad e_mob 2021 anche la Nuova 500 Elettrica

La concreta partecipazione all’evento e_mob 2021 è stata organizzata da e-Mobility Business Unit che in Stellantis si occupa di trovare soluzioni innovative, semplici e convenienti capaci di guidare l’utente ad effettuare la scelta migliore in tema di mobilità sostenibile. Il team di e-Mobility Business Unit si basa essenzialmente su tre filoni strategici: innovazione, per ricercare servizi all’avanguardia per ciò che riguarda il servizio al cliente, cooperazione, grazie al lavoro collaborativo con i partner più diversificati per ragionare su un sistema di servizi competitivi, informazione, per condividere la conoscenza sulle nuove forme della mobilità sostenibile a disposizione.

Un esempio di questo approccio è rappresentato proprio dalla partecipazione all’e_mob 2021 dove Stellantis viene sostenuta dai suoi partner di mobilità e soluzioni di ricarica: Leasys e Free2Move eSolutions. Leasys si troverà presso lo stand dove trova già posto LeasysGO! ovvero il car sharing che fornisce la Nuova 500 Elettrica: qui tutti i visitatori avranno la possibilità di abbonarsi al servizio ricevendo anche una promo dedicata che prevede l’iscrizione annuale completamente gratuita. Presenti anche altre soluzioni di Leasys sulla mobilità sostenibile, a cominciare da CarCloud ovvero il primo abbonamento per l’auto in Italia col quale si accede con grandi vantaggi al mondo delle vetture elettriche.

Per quanto riguarda Free2Move eSolutions sarà presente accanto a LeasysGO!, e alla Nuova 500 Elettrica, con la ePublic ovvero una stazione di ricarica studiata per essere utilizzata in parcheggi pubblici e privati e capace di ricarica due auto in parallelo a 22 kW ciascuna. Lo stand disporrà anche di due easyWallbox, ovvero la soluzione di ricarica ideale per i privati per le ricariche fino a 7,4 kW.