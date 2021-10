Peugeot e Citroen aumentano le vendite in Cina

La joint venture Dongfeng Peugeot e Citroen Automobile (DPCA) ha consegnato in Cina 10.089 nuove auto. Questa è la prima volta che ha superato le 10.000 unità mensili in 21 mesi. Nei primi nove mesi dell’anno, DPCA ha venduto 62.008 veicoli, con un incremento dell’86 per cento. I volumi di vendita di Peugeot e Citroën in Cina rimangono contenuti e Stellantis si prepara a chiudere uno dei due stabilimenti di sua proprietà nell’ambito della joint venture con GAC. Tuttavia, le vendite di Peugeot e Citroën stanno mostrando una crescita nel 2021.

Peugeot e Citroen hanno consegnato in Cina 10.089 nuove auto superando quota 10 mila per la prima volta in 21 mesi

Settembre segna quindi il decimo mese consecutivo di aumenti per le vetture Peugeot e Citroën in Cina. Nei primi nove mesi dell’anno, DPCA ha consegnato un totale di 62.008 veicoli, con un aumento dell’86 per cento rispetto ai primi tre trimestri del 2020.

Si noti che la joint venture cinese di Peugeot e Citroen ha lanciato un piano chiamato “Yuan +” nell’ottobre 2020, che prevede di lanciare fuori 14 nuovi modelli che soddisfano le aspettative dei consumatori cinesi nei prossimi cinque anni. Questo piano è iniziato con la Peugeot 4008 e 508L, ma anche la Citroën C3-XR, C5 Aircross e C5 X Versailles.

Insomma sicuramente un dato incoraggiante per le due case automobilistiche francesi del gruppo Stellantis che però devono fare di più se vogliono realmente cambiare le cose nell’importante mercato auto cinese. Ricordiamo anche che la stessa Stellantis ha intenzione di crescere in questo mercato con un piano ben definito che nei prossimi mesi sarà rivelato dal gruppo guidato dall’amministratore delegato Carlos Tavares.

