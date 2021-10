Peugeot 5008 Allure Pack a 299 euro al mese con I-Move

In questi giorni Peugeot sta proponendo un’offerta promozionale dedicata al nuovo Peugeot 5008 in allestimento Allure Pack e con motore diesel da 130 CV. Attraverso I-Move Avantage è possibile acquistare il SUV a tre file a un prezzo promozionale di 32.900 euro anziché 37.850 euro, stipulando un finanziamento della durata di 36 mesi che prevede una percorrenza massima di 45.000 km.

L’importo scontato prevede Iva e messa su strada ma non IPT e imposta di bollo su conformità. Inoltre, è comprensivo dei 1500 euro di incentivo statale a condizione che si acquisti un veicolo con emissioni da 61 a 135 g/km di CO2 con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6, che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011 e intestato da almeno 12 mesi.

Peugeot 5008: scopriamo la promo dedicata alla versione Allure Pack

Il finanziamento I-Move Avantage prevede un anticipo di 7274 euro (primo canone mensile), 35 rate mensili da 299 euro e una rata finale di 20.201 euro (valore futuro garantito). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 64,94 euro, le spese di incasso mensili pari a 3,50 euro mentre quelle per la pratica sono di 350 euro.

L’importo totale del credito è di 25.627 euro con interessi di 3806 euro mentre quello totale dovuto è di 29.974 euro. L’offerta promozionale dedicata al nuovo 5008 prevede anche TAN al 5,49% e TAEG al 6,51%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo Efficiency con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 45.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/45.000 km pagando mensilmente 21 euro.

Il Peugeot 5008 Allure Pack oggetto della promozione viene fornito con il motore diesel BlueHDi 130 da 1.5 litri con potenza di 130 CV e 300 Nm di coppia massima. Accanto troviamo la trazione anteriore e un cambio manuale a 6 rapporti. La casa automobilistica francese sostiene che il modello impiega 12,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 191 km/h. Il consumo medio di diesel nel ciclo combinato è pari a 5,1 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 134 g/km.

Ecco tutte le caratteristiche di serie offerte dall’allestimento Allure Pack

L’allestimento Allure Pack propone di serie diverse caratteristiche molto interessanti. In particolare, abbiamo terza fila cono due sedili individuali, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, chiusura centralizzata con telecomando, climatizzatore automatico bizona con bocchette dell’aria posteriori, display head-up, freno di stazionamento elettrico, sistema Keyless Start, Radio DAB, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, alzacristalli elettrici posteriori sequenziali, accensione automatica delle luci di emergenza e sistema di assistenza alla partenza in salita.

Presenti inoltre specchietti retrovisori esterni elettrici con funzione di riscaldamento, sedili anteriori con regolazione in altezza, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, regolatore/limitatore di velocità programmabile, volante in pelle Pieno Fiore con regolazione in altezza e profondità, interni in tessuto Mistral, monitoraggio dell’attenzione del conducente, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sensori per il monitoraggio della pressione degli pneumatici, vetri posteriori oscurati e sistema Visiopark con retrocamera a 180°.

