Nuova Peugeot 308 potrebbe avere qualche speranza in Brasile

Stellantis ha registrato in Brasile la terza generazione della Peugeot 308. La vettura è già disponibile all’acquisto in Italia e per ora non sembra avere la possibilità di essere offerta anche nel mercato brasiliano. Le case automobilistiche spesso registrano brevetti di design industriale per quasi tutte le loro auto in vari mercati.

Nel caso della Peugeot 308 2022, potrebbe essere tradotto come un futuro lancio in Brasile, ma questo non accadrà. In passato, PSA ha registrato già vari modelli in Brasile che non sono mai stati venduti. Trattandosi di una berlina di medie dimensioni, la nuova 308 non avrebbe un grande successo nel paese sudamericano visto che questo segmento è quasi morto.

Nuova Peugeot 308: Stellantis deposita il nome della vettura in Brasile

In Europa, la nuova generazione dell’auto affronta artisti del calibro di Volkswagen Golf e ha portato con sé diverse innovazioni molto interessanti. Presenta un design audace e diverso dalla generazione precedente, seguendo quanto fatto già sulla nuova 208. I fari sottili sono accompagnati da un’ampia griglia anteriore con il nuovo logo del Leone e delle luci di marcia diurna a LED.

La nuova Peugeot 308 è stata la prima vettura della casa automobilistica francese ad avere il nuovo logo dal design retrò. Sul retro spiccano dei fari sottili con tre LED che simulano gli artigli di un leone. Sono collegati da una fascia in plastica nera che porta il nome Peugeot.

L’abitacolo dispone di diverse caratteristiche prese dal 3008 e dalla nuova 208, ma con una dose in più di raffinatezza e tecnologia. Sotto il cofano troviamo una gamma completa di motori composta da un tre cilindri da 1.2 litri con potenza di 110 o 130 CV.

Disponibili anche le versioni ibride plug-in che utilizzano un motore turbo a quattro cilindri da 1.6 litri con potenza di 150 CV e 180 CV. Nel primo caso parliamo di 60 km di autonomia con una singola ricarica mentre nel secondo 58 km. La Peugeot 308 Hybrid utilizza una trasmissione automatica a 8 velocità mentre le versioni con motore a combustione interna un cambio manuale a 6 rapporti.

