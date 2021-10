Peugeot svela la sua offensiva elettrica per un importante mercato

Peugeot ha annunciato da qualche giorno in Brasile l’inizio delle vendite della sportiva elettrica Peugeot e-208 GT, il primo EV venduto nel grande paese sudamericano. Per Peugeot, tanto importante quanto il lancio di nuovi prodotti è stimolare la crescita dell’intero ecosistema che supporta questa nuova offerta, portando sempre più partner che forniscono soluzioni innovative e allineate alle esigenze attuali.

Per coronare questo importante momento della sua traiettoria in Brasile, la casa automobilistica francese ha annunciato che lancerà sempre quest’anno il nuovo Peugeot e-Expert. Si tratta della versione full electric del popolare furgone del marchio di Stellantis che si adatta a qualsiasi attività professionale, con uno spazio di lavoro che facilita giorno per giorno senza rinunciare a uno stile deciso e a tecnologie di ultima generazione.

Peugeot e-Expert

Peugeot: pronto un piano per diventare leader in Brasile nel mercato dei veicoli elettrici

Senza alcuna restrizione all’accesso ai centri urbani, che già pone un grande differenziale per il modello, il nuovo e-Expert rappresenta un’interessante offerta nel segmento dei furgoni compatti con la sua motorizzazione 100% elettrica. Inoltre, arriva in Brasile già con un premio molto importante.

Infatti, il van a zero emissioni è stato nominato International Van of the Year da IVOTY, il più prestigioso riconoscimento per un veicolo utilitario, che riflette l’impegno di tutti i team nel progetto Peugeot e-Expert.

Il vincitore viene scelto ogni anno da una giuria composta da 25 giornalisti internazionali provenienti da Europa, Russia e Turchia, in rappresentanza di 25 riviste specializzate del segmento. Peugeot è orgogliosa di poter condividere di aver vinto questo titolo sei volte da quando il premio è stato creato nel 1992.

Da questa offensiva, che ha già iniziato a coprire i rappresentanti dei segmenti delle vetture e dei veicoli commerciali leggeri con e-208 GT ed e-Expert, la casa del Leone spera di avere presto la migliore offerta di modelli elettrici della regione.

Peugeot e-208 GT

Una proposta totalmente tangibile per un brand che da oltre 200 anni si evolve in prestazioni, tecnologia e bellezza per affinare i sensi e innovare l’esperienza di mobilità. Così, questa storia continuerà ad essere raccontata attraverso una mobilità che unisce l’estetica e i valori dei nuovi tempi con esperienze e servizi in diversi formati.

Peugeot si affida a quattro pilastri per diventare un marchio elettrico sostenibile: un piano a lungo termine combinato con obiettivi di vendita, esperienza del cliente, spirito pionieristico e innovazione e una strategia mediatica che corrisponde alle sue aspettative.

