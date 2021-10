Alfa Romeo: quale altro modello a Cassino?

Lo stabilimento di Cassino al momento produce solo due vetture: Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Questo a causa dell’uscita di produzione di Giulietta a fine dicembre. Le cose però cambieranno nei prossimi mesi quando finalmente partirà la produzione del SUV Maserati Grecale. L’arrivo di questo modello però non sarà sufficiente a garantire la piena occupazione della fabbrica. Questo quindi porta a pensare che il gruppo Stellantis quando finalmente svelerà il suo nuovo piano industriale annuncerà l’arrivo di almeno un altro modello per lo stabilimento sito a Piedimonte San Germano.

Si vocifera che si possa ancora una volta trattare di un’automobile di Alfa Romeo, forse la nuova generazione di Giulietta anche se per il momento non è ancora certo che davvero questo modello tornerà a far parte della gamma dello storico marchio milanese nei prossimi giorni. Un altro modello di cui si parla a proposito del futuro di questo stabilimento è la nuova Lancia Delta.

Si dice infatti che questa sarà una delle auto che arricchiranno nei prossimi anni la gamma della casa piemontese e dunque Cassino potrebbe essere il luogo giusto per la sua produzione. Altri dicono che sia Giulietta che Delta potrebbero venire costruite insieme nella fabbrica ciociara.

Infine non possiamo non tenere conto di altre voci secondo cui invece il quarto modello ad essere costruito a Cassino sarà ancora un SUV anche per il momento sarebbe ancora ignota la sua marca. Probabilmente Lancia o Alfa Romeo. Vedremo dunque cosa dirà Stellantis in proposito tra la fine del 2021 e gli inizi del prossimo anno quando finalmente il piano industriale per gli stabilimenti italiani sarà rivelato.

L'arrivo di Maserati Grecale non garantirà il raggiungimento della piena capacità dello stabilimento Alfa Romeo di Cassino e dunque ci si chiede quale altro modello sarà prodotto

