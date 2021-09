Nuova Alfa Romeo Montreal: un video ipotizza il suo aspetto

Sul web nelle ultime ore sta facendo scalpore un video in cui viene ipotizzata come sarebbe una nuova Alfa Romeo Montreal. La vettura viene immaginata come una sportiva elettrica a 2 porte. Il video è stato pubblicato su YouTube nel canale Car Projects Design. Al momento non è ancora chiaro se Alfa Romeo in futuro lancerà un simile modello sul mercato. In ogni caso se ciò avverrà non sarà tanto presto. Infatti nei prossimi 5 anni le auto che faranno parte della gamma del Biscione dovrebbero essere 5 e tra queste nessuna sportiva.

Ciò non toglie che dal 2027 sia possibile l’arrivo di una vettura sportiva nella gamma dello storico marchio milanese e dunque anche di una nuova Alfa Romeo Montreal. Del resto l’idea di riportare in vita modelli storici che fanno parte della tradizione dei marchi non sembra essere una novità. Questo infatti è quello che accadrà esattamente con Lancia che rispolvererà in chiave moderna alcuni dei suoi più celebri modelli per aumentare le sue vendite e tornare protagonista nel segmento premium del mercato auto nei prossimi anni.

Lo stesso dunque potrebbe capitare con Alfa Romeo e quindi l’ipotesi di una futura nuova Alfa Romeo Montreal non sembra poi essere così assurdo. Se davvero una vettura di questo tipo si farà, sarà senza dubbio elettrica, dato che dal 2027 il Biscione diventerà completamente elettrico in numerosi paesi. Inoltre è certo che per un simile modello venga utilizzata una delle piattaforme di Stellantis, forse la medium potendo avere questa macchina una lunghezza massima di 450 cm.

Per quanto riguarda i dati tecnici di una eventuale nuova Alfa Romeo Montreal, essendo una semplice ipotesi non possiamo dire nulla di certo se non provare a fare qualche supposizione. Ad esempio possiamo ipotizzare che l’auto potrebbe avere un’autonomia di almeno 500 km con un “pieno” e una potenza che nelle versioni top di gamma potrebbe superare ampiamente i 500 cavalli. A proposito del ritorno nella gamma di Alfa Romeo di una sportiva, molto dipenderà da come andranno le cose per il Biscione nei prossimi anni in termini di vendite.

