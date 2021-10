Nuova Fiat Panda, Punto e SUV: ecco cosa c’è nel futuro

Nei prossimi anni la gamma di Fiat dovrebbe venire cambiata in maniera abbastanza netta rispetto alla situazione attuale. Innanzi tutto ci sarà il ritorno nel segmento B del mercato con almeno due modelli. Questi dovrebbero essere il B-SUV che sarà costruita in Polonia e la futura erede di Fiat Punto. Successivamente sono attesi altri modelli. Si parla di alcuni SUV che potrebbero riportare la principale casa automobilistica italiana in segmenti in cui il marchio di Torino manca ormai da molto tempo come ad esempio il segmento D con la possibile erede di Freemont.

Bisogna inoltre capire cosa accadrà a Fiat Panda. Lo scorso anno si era detto che avrebbe cambiato di segmento e che avrebbe maggiormente assomigliato alla concept car Centoventi mostrata da FCA al salone dell’auto di Ginevra del 2019. Altro punto interrogativo riguarda la gamma di 500. Questa dapprima sembrava che sarebbe cresciuta con l’arrivo di Fiat 500XL e 500 Giardiniera. Adesso invece si vocifera di un ridimensionamento con gli imminenti addio di 500L e 500X. Quest’ultima sarà sostituita dal futuro B-SUV fatto in Polonia.

Altri dubbi riguardano il destino di Fiat Tipo. Nonostante una buona accoglienza da parte dei clienti in Europa la vettura non poi così certa di ricevere nei prossimi anni una nuova generazione. Possibile che in quel segmento Fiat decida di puntare forte su un nuovo modello che quasi certamente sarà un SUV.

Ricordiamo infine che la casa italiana ha già detto chiaramente che intende diventare completamente elettrica entro l’anno 2030. Tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022, quando si spera che Stellantis sveli il piano di rilancio dei suoi marchi conosceremo nei dettagli cosa la casa italiana intende fare nel suo futuro prossimo.

Sono ancora tanti i dubbi che riguardano i futuri lanci di Fiat che si spera Stellantis possa risolvere al più presto

