FIAT Fastback, sarà così il nuovo SUV coupé?

Lo scorso anno abbiamo appreso che Fiat dopo il lancio del SUV compatto Pulse stava sviluppando un secondo modello, un crossover che fungerà da fratello sportivo del SUV e che come questo veicolo verrà venduto nei principali mercati dell’America Latina. Il veicolo al momento è stato nominato Project 376, abbiamo appreso molti dei suoi dettagli e sappiamo anche la sua data di lancio. Ora, le ultime informazioni dal Brasile, il paese in cui sarà prodotto, rivelano che il veicolo si potrebbe chiamare come una famosa concept car presentata dalla casa italiana negli scorsi anni: Fiat Fastback.

Secondo alcuni colleghi brasiliani, il nome Fiat Fastback è già stato registrato da FIAT in diversi paesi dell’America Latina, tra cui lo stesso Brasile, Argentina, Messico e Cile. La realtà è che il marchio non si è preoccupato molto per il nome del suo nuovo crossover, dal momento che non ha fatto altro che recuperare il nome con cui nel 2018 ha chiamato un concetto che ha presentato alla San Pablo Hall. Se qualche mese fa abbiamo detto che quel concept poteva essere il predecessore di Project 376, oggi possiamo quasi confermarlo.

Come abbiamo già detto, la FIAT Fastback dovrebbe essere un crossover, che includerà diverse caratteristiche simili alla Pulse ma aggiungendo un tetto a caduta in stile coupé. Secondo le informazioni trattate dai media brasiliani, il Fastback: Dalla parte anteriore al montante B sarà identico al Pulse. La sua caduta dal tetto assomiglierà a quella della Renault Arkana.

Il veicolo di Fiat includerà elementi sofisticati e lussuosi. In termini di meccanica, il Fastback avrebbe una gamma di motori simile a quella di Fiat Pulse. La data di uscita di questo modello in Brasile dovrebbe essere il 2022, sempre che non vi siano ritardi a causa della crisi provocata dalla mancanza di semiconduttori. Qui vi mostriamo una nuova ipotesi di come potrebbe essere questo futuro SUV.

Fiat Fastback

