Nuova Fiat Freemont: sarà questo il suo aspetto?

In America Latina sembra che Fiat possa ampliare ulteriormente la sua gamma di SUV. Dopo la presentazione di Fiat Pulse che sbarcherà in concessionaria a breve e l’annuncio dell’imminente arrivo di un altro SUV coupè nel 2022 che forse si chiamerà Fiat Fastback, adesso si parla anche della nuova Fiat Freemont. Non sappiamo se sarà questo il nome di questo futuro modello che qui vi mostriamo nei render pubblicati dal designer Mirko Del Prete. Quello che è certo è che la principale casa automobilistica italiana vuole aumentare ancora le sue vendite nei principali mercati sudamericani ed in Brasile in primis.

Dunque l’ipotesi di una nuova Fiat Freemont, intesa come SUV a 7 posti dalle dimensioni maggiori a quelle di Pulse e Fastback, sembra poter prendere piede. Se davvero un simile modello sarà confermato in futuro da Fiat per il Sud America potrebbe avere molto in comune per quanto riguarda piattaforma e motori con il pickup Fiat Toro e con il SUV a 7 posti Jeep Commander.

L’autore di questo render prova ad ipotizzare un SUV dal carattere assai sportivo forse per distinguerlo e contrapporlo a Jeep Commander evitando inutili sovrapposizioni nello stesso segmento di mercato. Inoltre sembra evidente l’ispirazione fornita dalla concept car Fiat Fastback mostrata dalla principale casa italiana al Salone dell’auto di San Paolo nel 2019.

Questo prototipo dovrebbe essere di ispirazione anche del futuro Fiat Fastback di produzione, modello poco più grande del Pulse che sarà prodotto sempre in Brasile e che debutterà nel corso del prossimo anno. Vedremo dunque a proposito di questo modello, che comunque per il momento deve ancora essere confermato ufficialmente, se arriveranno nuovi aggiornamenti.

Ti potrebbe interessare: Fiat e Jeep premiate per la migliore soddisfazione del cliente

Nuova Fiat Freemont: ecco il render di Mirko Del Prete che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro SUV della principale casa italiana

Ti potrebbe interessare: Fiat Argo non è più l’auto più venduta del 2021 in Brasile

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI