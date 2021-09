Peugeot 2008: importante novità in mercato chiave

Per sfruttare il grande momento che l’azienda francese sta vivendo in Messico, la Peugeot 2008 2022 amplia la sua gamma con una nuova opzione motore di accesso e l’introduzione di nuovi sistemi di assistenza alla guida per la sua versione più attrezzata.

Peugeot 2008: novità importante in Messico

La gamma Peugeot 2008 è composta dagli stessi cinque allestimenti che già conoscevamo: Active, Allure, Allure Pack, GT Line e GT. Il top di gamma ora include la stessa suite di tecnologie di sicurezza della 208, composta da Forward Collision Alert con freno di emergenza autonomo, Lane Keeping Assist, Speed ​​Limit Sign Recognition con Intelligent Adaptive e High Beam Assist automatico.

La versione Active, la più economica della gamma, può ora essere ordinata anche con un motore turbo tre cilindri da 1.2 litri, in grado di generare 100 CV e 151 lb-ft , disponibile esclusivamente con cambio manuale a sei marce. L’opzione con motore da 130 CV con cambio automatico rimane come optional.

Nel resto della gamma non troveremo novità. Dal 2008 GT Line troviamo il motore 1.2 litri di 130 CV e 169 Nm con sei – velocità di trasmissione automatica. La Peugeot 2008 GT è al top della gamma con un motore da 155 CV, 177 Nm e cambio automatico a otto velocità.

In tutte le sue diverse versioni, l’equipaggiamento della Peugeot 2008 in Messico può includere uno schermo tattile da 7 a 10 “, quadro strumenti digitale, freno di stazionamento elettrico, specchietto retrovisore elettrocromico, sedili anteriori riscaldati, tetto panoramico, telecamera. 180º, fari a LED , sensore pioggia e climatizzatore automatico.

