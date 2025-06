Peugeot E-3008 GTI: ecco che design potrebbe avere

Il famoso sito francese L’Automobile Magazine nei giorni scorsi ha pubblicato un render in cui immagina quello che potrebbe essere il look di una futura Peugeot E-3008 GTI. questa infatti secondo alcuni potrebbe essere la seconda vettura della nuova gamma GTI dopo la Peugeot E-208 GTI. Si tratta di una mossa che molti tra i fan del marchio del leone sperano effettivamente si possa concretizzare. Del resto il marchio GTI ha sempre caratterizzato modelli molto interessanti e veloci e dunque la possibilità che la gamma si possa espandere ulteriormente suscita molto interesse tra gli appassionati.

Ecco come potrebbe apparire la futura Peugeot E-3008 GTI che forse sarà il secondo modello della nuova gamma dopo la 208 GTI

Con due motori elettrici e una potenza stimata intorno ai 370 CV, la futura Peugeot E-3008 GTI punta a diventare la più potente mai costruita dal marchio francese. La trazione integrale, già sperimentata sulle versioni Dual Motor, verrà ulteriormente evoluta grazie all’introduzione del propulsore M4 da 280 CV sull’anteriore, migliorando le prestazioni e garantendo una distribuzione ottimale della potenza.

Il nome GTI, sinonimo di sportività sin dagli anni ’80 con modelli come la 205 e la 309, torna così in una veste completamente elettrica. Peugeot intende mantenere viva questa eredità, coniugando emozioni di guida e sostenibilità, in una nuova interpretazione pensata per il futuro della mobilità ad alte prestazioni.

L’autore di questo render pubblicato da L’Automobile Magazine si è chiaramente ispirato alla nuova Peugeot E-208 GTI di recente svelata con le prime immagini ufficiali, immaginando che tra i due modelli vi possano essere molti elementi di design in comune cosa che sembra assolutamente probabile. Vedremo dunque se sarà davvero così il futuro modello e quali caratteristiche avrà e soprattutto quando arriverà ufficialmente.